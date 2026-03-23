 VIDEO. Aficionado se tatúa la firma de Lester Martínez
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VIDEO. Aficionado se tatúa la firma de Lester Martínez

El triunfo de Lester Martínez no solo quedó marcado en los registros del pugilismo internacional, sino también en la piel de uno de sus más fieles seguidores.

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Aficionado se tatúa la firma de Lester Martínez - RR.SS.
Aficionado se tatúa la firma de Lester Martínez / FOTO: RR.SS.

El triunfo del boxeador guatemalteco Lester Martínez no solo quedó marcado en los registros del pugilismo internacional, sino también en la piel de uno de sus más fieles seguidores. Tras conquistar el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, el petenero continúa consolidando una carrera invicta que inició en 2019 y que, con cada combate, suma nuevos capítulos de gloria para Guatemala.

La noche del combate ante Immanuwel Aleem en San Bernardino, California, fue una verdadera fiesta para la comunidad guatemalteca. Cientos de aficionados se reunieron en distintos puntos para seguir la pelea, mientras que miles más se hicieron presentes en el recinto deportivo. Entre todos ellos, un aficionado destacó por una muestra de admiración que rápidamente captó la atención en redes sociales.

Aficionado prometió tatuarse la firma de Lester Martínez

Al finalizar el evento, el seguidor esperó pacientemente la salida del campeón para pedirle un autógrafo en el brazo. Sin embargo, su intención iba mucho más allá de un simple recuerdo momentáneo: prometió que convertiría esa firma en un tatuaje permanente. Fiel a su palabra, el aficionado cumplió su promesa y dejó plasmada en su piel, con tinta indeleble, la rúbrica de quien considera un ídolo nacional.

El gesto no tardó en viralizarse luego de que ProBox TV compartiera el video en sus redes sociales, mostrando el vínculo especial entre el deportista y su público. Más allá del resultado en el ring, la historia refleja el impacto emocional que genera Lester Martínez en sus seguidores, quienes ven en él no solo a un campeón, sino a un símbolo de orgullo y perseverancia para todo un país.

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Lester Martínez celebra su victoria ante Immanuwel Aleem - ProBox TV

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