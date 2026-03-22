 Martínez envía mensaje a quienes piden no apoyar al fútbol
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Lester Martínez envía un mensaje a quienes piden no apoyar al fútbol en Guatemala

"El apoyo incondicional para el fútbol siempre va a estar [...] Ojalá tener a algunos de los jugadores de la Selección Nacional en mi siguiente pelea, será un honor", dijo el boxeador tras su triunfo.

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Lester Martínez celebra su victoria ante Immanuwel Aleem - ProBox TV
Lester Martínez celebra su victoria ante Immanuwel Aleem / FOTO: ProBox TV

Tras consagrarse campeón mundial interino del peso supermediano de la CMB, Lester Martínez se convirtió en la figura del momento para el deporte guatemalteco. Sin embargo, como suele ocurrir, algunas voces surgieron pidiendo que no se apoye al fútbol y sí a otros deportes que, según ellas, logran más victorias para Guatemala. Ante esta situación, el boxeador guatemalteco compartió un mensaje claro sobre la pasión que une al país.

En diálogo con el medio "Echeverría Sports", Martínez expresó su satisfacción por el respaldo que recibe el fútbol y otros deportes en Guatemala: "El apoyo incondicional para el fútbol siempre va a estar y me siento muy contento de que estén apoyando algo chapín, porque eso se trae desde niño", declaró el pugilista. 

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Lester Martínez es campeón mundial interino tras derrotar a Immanuwel Aleem / Lester Martínez pierde su invicto ante Immanuwel Aleem - Cortesía

Lester Martínez pide apoyo al deporte en general

El campeón originario de Melchor de Mencos, Petén, recordó también su pasado como futbolista antes de dedicarse al boxeo. "Yo también fui futbolista pero luego de eso pasamos a ser boxeadores. Ver a muchos chapines gritando eufóricos, se los agradezco mucho", indicó Martínez, mostrando gratitud hacia los aficionados que celebraron su reciente victoria. 

De cara a su próximo combate, Lester Martínez incluso extendió una cordial invitación a la selección nacional de fútbol: "Ojalá tener a algunos de los jugadores de la Selección Nacional de Guatemala en mi siguiente pelea, será un honor", sentenció.

Con esto, el boxeador guatemalteco demuestra que la unidad y el reconocimiento entre distintas disciplinas deportivas fortalecen el deporte guatemalteco y motivan a futuras generaciones a apoyar a todos los atletas del país.

@echeverriasports

Lester Martínez nos comentó que Ricardo Arjona le escribió antes de la pelea para desearle suerte #wbc

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