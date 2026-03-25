 Grupo Frontera lanza la canción de México para el Mundial
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Grupo Frontera lanza la canción oficial de México para el Mundial

La canción 'Un solo corazón', de Grupo Frontera, acompañará a México en 2026 y sumará la colaboración de futbolistas del Tricolor en su video oficial.

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Grupo Frontera lanza la canción oficial de México para el Mundial - Amazon Music
Grupo Frontera lanza la canción oficial de México para el Mundial / FOTO: Amazon Music

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a sentirse en cada rincón de México, y la música vuelve a ser protagonista en la construcción de identidad y emoción alrededor del Tricolor. Este martes, la agrupación Grupo Frontera presentó ‘Un solo corazón’, el tema oficial que acompañará a la selección mexicana en la justa que se celebrará en territorio compartido con Estados Unidos y Canadá. La canción busca convertirse en un símbolo de unión, orgullo y aliento para jugadores y aficionados.

El vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís explicó que la canción fue concebida desde su origen para representar el sentir del aficionado mexicano. Antes de su lanzamiento oficial, el tema fue compartido con integrantes de la Selección Mexicana de Fútbol, quienes no solo la escucharon, sino que también la disfrutaron entre risas y baile. Este acercamiento temprano con los futbolistas permitió validar el mensaje de la canción: transmitir energía, cercanía y pertenencia.

México ya tiene su "himno" para el Mundial

El título ‘Un solo corazón’ refleja con claridad la esencia del proyecto: un país entero respaldando a su selección. Más allá de los 26 jugadores que integran la convocatoria, el mensaje apunta a una nación que se reúne en torno al fútbol, desde reuniones familiares hasta multitudinarias celebraciones. La imagen de millones de mexicanos compartiendo una "carnita asada" mientras ven los partidos ilustra esa conexión emocional que trasciende la cancha y convierte cada encuentro en un evento colectivo.

El impacto potencial del tema no es menor. Grupo Frontera se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados a nivel global dentro del regional mexicano, lo que abre la puerta a que ‘Un solo corazón’ trascienda fronteras y resuene especialmente en comunidades latinas en Estados Unidos. La banda, integrada por músicos con raíces tanto mexicanas como estadounidenses, reafirma así su misión de unir culturas a través de la música, destacando que la identidad mexicana va más allá del lugar de nacimiento.

La presentación oficial del sencillo contó con la presencia de figuras como Pável Pardo, quien destacó la pasión incomparable del aficionado mexicano y la conexión única que existe con los jugadores. Además, se anunció que próximamente se lanzará un videoclip en colaboración con Amazon Music, en el que participarán futbolistas como Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa. De esta manera, ‘Un solo corazón’ no solo aspira a ser una canción, sino un himno que acompañe a toda una nación en su camino mundialista.

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