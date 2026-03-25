 Jugador de los Warriors sufre grave lesión de rodilla
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Jugador de los Warriors sufre grave lesión de rodilla

La jugada parecía sentenciada, pero terminó en una escena que dejó atónitos a todos; el estadio enmudeció. El diagnóstico reveló rotura del tendón rotuliano.

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Duro golpe para los Golden State Warriors: Moses Moody se rompe el tendón rotuliano y se perderá el resto de la temporada - Olé
Duro golpe para los Golden State Warriors: Moses Moody se rompe el tendón rotuliano y se perderá el resto de la temporada / FOTO: Olé

La temporada de los Golden State Warriors sufrió un duro golpe tras confirmarse la grave lesión de Moses Moody, quien se perderá el resto de la campaña. El escolta de 23 años sufrió una rotura del tendón rotuliano en la rodilla izquierda, una dolencia de alta complejidad que requerirá cirugía en los próximos días y que pone fin a su evolución en una temporada donde venía mostrando su mejor versión.

La acción que derivó en la lesión ocurrió en los últimos segundos de la prórroga durante la victoria de Golden State ante Dallas. Moody había robado el balón y se dirigía sin oposición al aro para cerrar el partido, pero su rodilla cedió de manera alarmante antes de completar la jugada. El jugador quedó tendido sobre la cancha visiblemente afectado, generando una escena de profundo impacto tanto en sus compañeros como en los rivales y aficionados presentes.

Duro golpe para los Golden State Warriors

El técnico Steve Kerr no ocultó su preocupación tras el partido, destacando no solo el rendimiento del jugador, sino también su calidad humana dentro del vestuario. Moody había sido determinante en el cierre del encuentro, especialmente en defensa, donde su intensidad cambió el rumbo del juego. Su actuación, que incluyó puntos clave y robos decisivos, contrastó dramáticamente con el desenlace de la noche.

Más allá del golpe emocional, la baja de Moody representa un desafío significativo para los Warriors en un momento crucial de la temporada, con el equipo enfocado en asegurar su lugar en el play-in del Oeste. La posible ausencia prolongada de Stephen Curry y la ya confirmada baja de Jimmy Butler por lesión agravan aún más el panorama. Golden State deberá reinventarse sobre la marcha si quiere mantenerse competitivo en la recta final del curso.

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