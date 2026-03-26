Así quedan las finales de la repesca mundialista UEFA

Italia se enfrentará fuera de casa a Bosnia y Herzegovina; Polonia, liderada por Robert Lewandowski, visitará a Suecia; Turquía viajará a Kosovo y Dinamarca se desplazará a la República Checa en las cuatro finales de la repesca europea para el Mundial 2026, que otorgarán a los ganadores una plaza en la fase final del torneo.
Así quedaron configurados los encuentros decisivos del próximo martes en cada una de las cuatro rutas, después de los resultados de este jueves: Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte, Polonia remontó a Albania (2-1), Suecia se impuso por 1-3 a Ucrania en Valencia, Turquía doblegó 1-0 a Rumanía, Kosovo venció 3-4 en Eslovaquia, Dinamarca goleó a Macedonia del Norte (4-0) y tanto Bosnia, frente a Gales, como República Checa, ante Irlanda, se clasificaron en la tanda de penaltis tras el 1-1 y el 2-2 después de la prórroga, respectivamente.
Finales de la repesca
Martes Santo, 31 de marzo. Todos los partidos a las 12:45 horas de Guatemala.
- Bosnia Herzegovina-Italia
- Suecia-Polonia
- Kosovo-Turquía
- República Checa-Dinamarca
Resumen de la jornada de semifinales de la repesca
- Italia 2-0 Irlanda del Norte: Sandro Tonali (56) y Moise Kean (80)
- Gales 1-1 Bosnia y Herzegovina: Daniel James (51) / Edin Džeko (86)
- Ucrania 1-3 Suecia: Matviy Ponomarenko (90) / Viktor Gyökeres (6, 51 y 73)
- Polonia 2-1 Albania: Robert Lewandowski (63) y Piotr Zieliński (73) / Arbër Hoxha (42)
- Eslovaquia 3-4 Kosovo: Martin Valjent (6), Lukáš Haraslín (45) y David Strelec (90+4) / Veldin Hodža (21), Fisnik Asllani (47), Florent Muslija (60) y Kreshnik Hajrizi (72)
- Turquía 1-0 Rumania: Ferdi Kadıoğlu (53)
- Chequia (República Checa) 2-2 Irlanda: Patrik Schick (27) y Ladislav Krejčí (86) / Troy Parrot (19) y Matěj Kovář (autogol del portero al 23)
- Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte: Mikkel Damsgaard (49), Gustav Isaksen (58 y 59) y Christian Nørgaard (75).