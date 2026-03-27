España, Alemania y Países Bajos ganan amistosos FIFA

España superó con nota el primero de los dos amistosos de la última fecha FIFA antes del Mundial al golear a Serbia por 3-0, en un encuentro muy serio de los pupilos de Luis de la Fuente, que jugaron con mucha autoridad y entre los que destacó el debut de Víctor Muñoz, que marcó un gol y dejó muy buenas sensaciones en los minutos que dispuso.
Anunciaba en la previa Luis de la Fuente que este partido ya era parte del Mundial y así lo entendieron también sus jugadores. El técnico presentó un once de partido oficial en el que volvieron Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal, tres jugadores llamados a ser referencias en el combinado español en la cita mundialista de este verano.
- Goles de la victoria: Mikel Oyarzabal (doblete) y Víctor Muñoz.
Florian Wirtz comanda victoria de Alemania
Alemania derrotó este viernes a Suiza por 3-4 con una gran noche de Florian Wirtz, que marcó dos goles e hizo los pases de los otros dos en medio de un partido en que los dirigidos por Julian Nagelsmann brillaron en ataque, pero se complicaron las cosas con errores en defensa.
Alemania salió al campo con una actitud agresiva, presionando alto y generando ocasiones, pero cometió fallos puntuales atrás que fueron aprovechados por una Suiza eficiente y minimalista que logró irse dos veces en ventaja durante los primeros 45 minutos.
- Suiza 3-4 Alemania: Dan Ndoye, Breel Embolo y Joël Monteiro / Jonathan Tah, Serge Gnabry y Florian Wirtz (doblete).
Países Bajos remonta y derriba la buena racha noruega
La remontada que concluyeron el central Virgil van Dijk y Tijani Reijnders llevaron a la victoria a Países Bajos ante la selección de Noruega que, sin Erling Haaland ni Martin Odegaard, encajó una derrota casi año y medio después.
El combinado de Staale Solbakken, una de las sensaciones de la fase de clasificación para el Mundial 2026, intratable ante sus rivales, no perdía un partido desde que fue superado en la Liga de Naciones el pasado 13 de octubre de 2024 ante austria. Once victorias y un empate resumían el recorrido del combinado escandinavo del que se esperan grandes cosas en la fase final.
- Países Bajos 2-1 Noruega: Virgil van Dijk y Tijani Reijnders / Andreas Schjelderup.
Federico Valverde sigue imparable
El lateral Ben White, que dejó fuera de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, se convirtió en héroe y villano para Inglaterra. Marcó el 1-0 para Inglaterra en Wembley, pero minutos después cometió un torpe penalti que Fede Valverde transformó y que otorgó a Uruguay un empate en un partido plano y aburrido que incrementa las dudas de los ingleses a dos meses y medio para el comienzo del Mundial.
Los aficionados ingleses se dedicaron durante noventa minutos a lanzar aviones de papel al campo. Tal era su hartazgo ante el juego de su equipo, aburrido, plano y sin riesgos, que su único entretenimiento era la papiroflexia. El gol de Ben White en la recta final, anulado por su propio penalti, incrementa las dudas de la Inglaterra y su unidad B a dos meses del Mundial.
- Inglaterra 1-1 Uruguay: Ben White / Federico Valverde.
*Información EFE.