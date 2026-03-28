¿Está prohibido jugar fútbol en Semana Santa?

La Semana Santa es uno de los períodos más significativos para los cristianos en todo el mundo. Se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos, pasando por la Última Cena, el viacrucis, su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección el Domingo de Pascua. Esta solemnidad ha influido en múltiples aspectos de la vida social y cultural, incluido el deporte. Surge entonces la pregunta: ¿está prohibido jugar fútbol durante la Semana Santa?
A lo largo de los años, especialmente en países con una fuerte tradición católica, ha circulado la idea de que practicar deportes, como el fútbol, durante la Semana Santa, y en especial el Viernes Santo, representa una falta de respeto a la figura de Cristo y su sacrificio. Para algunos creyentes, participar en actividades lúdicas o físicas durante estos días podría interpretarse como una falta de recogimiento o indiferencia ante el dolor y muerte de Jesús.
El fútbol y la Semana Santa
No obstante, esta creencia no tiene un respaldo doctrinal claro en las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. La Biblia, por ejemplo, no establece ninguna prohibición específica contra realizar actividades físicas o deportivas durante este período. En cambio, invita a los fieles a vivir estos días con reflexión, oración y recogimiento.
Como señala el Evangelio de Mateo 26:41:
"Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil." Esto puede interpretarse como un llamado al enfoque espiritual, no necesariamente como una orden de abstención absoluta de actividades físicas o recreativas.
En muchos países de tradición católica, como España, México, Colombia o Guatemala, se suelen suspender los partidos de las principales ligas de fútbol durante los días más solemnes de la Semana Santa, como el Jueves y el Viernes Santo. Esta decisión, sin embargo, no responde a una prohibición religiosa explícita, sino a cuestiones culturales y logísticas:
- Respeto al carácter sagrado y solemne de los días santos.
- Alta participación de la población en procesiones y actos religiosos, lo que afecta la asistencia a los estadios.
- Desplazamiento masivo de personas por motivos religiosos o vacacionales.
Por ejemplo, en Andalucía (España), donde las procesiones forman parte esencial de la identidad cultural, las calles suelen estar ocupadas durante varios días, dificultando la celebración de eventos deportivos. Además, equipos como Sevilla FC y Real Betis, históricamente ligados a hermandades religiosas, evitan programar partidos en fechas clave de Semana Santa.
No todos los países o ligas siguen esta tradición. En naciones como Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, donde la cultura religiosa no determina el calendario deportivo con tanta fuerza, los partidos continúan con normalidad, incluso en Viernes Santo.
Asimismo, organizaciones como la UEFA no suelen modificar sus calendarios, y partidos de torneos internacionales, como la Champions League o la Europa League, pueden coincidir con fechas de Semana Santa. Esto evidencia que, más allá de los aspectos religiosos, el fútbol como industria global se mueve por factores comerciales, de audiencia y logística.
¿Qué dice la Iglesia?
De manera general, la Iglesia Católica no prohíbe explícitamente jugar fútbol en Semana Santa, pero invita a vivir estos días con respeto, oración y reflexión. Así lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica, que en su número 2176 menciona:
"La celebración del domingo cumple la ley moral natural inscrita en el corazón del hombre de rendir a Dios un culto externo, visible, público y regular."
Si bien esto se refiere a los domingos, se extiende a días santos como el Viernes Santo, donde el enfoque principal debe ser espiritual. No obstante, no hay mención directa ni condena específica a actividades deportivas.