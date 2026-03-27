 Preparativos del Aeropuerto La Aurora para Semana Santa 2026
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Aeropuerto La Aurora se prepara para la afluencia masiva de turistas en Semana Santa

El Aeropuerto Internacional La Aurora se prepara para recibir aproximadamente 160,000 turistas durante Semana Santa, con mejoras en climatización y flujos migratorios para una experiencia óptima.

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Viajeros se movilizan en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, el lunes 26 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Viajeros se movilizan en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, el lunes 26 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Con la llegada de la Semana Santa, el Aeropuerto Internacional La Aurora se prepara para recibir uno de los flujos más altos de pasajeros en el año, estimando alrededor de 160,000 viajeros durante este periodo. El incremento de turistas ha obligado a las autoridades a acelerar mejoras en la infraestructura y reforzar la coordinación entre distintas instituciones.

El administrador del aeropuerto, el arquitecto Erick Uribio, señaló que en este inicio de temporada ya se realizaron adecuaciones clave, como la climatización del tercer nivel —donde se ubican los mostradores de aerolíneas— y el área internacional de salas de espera. El trabajo permitió avanzar considerablemente en la instalación de sistemas de aire acondicionado, prioritario por las altas temperaturas registradas en los últimos días.

Mejoras en accesibilidad y mantenimiento

Las dificultades técnicas que durante años afectaron a gradas eléctricas y elevadores ya quedan en el pasado. Desde el 5 de febrero del año anterior estos sistemas operan con regularidad gracias a un mantenimiento sostenido y a la firma de un nuevo contrato para su atención permanente, afirmó Uribio. Esto garantiza que pasajeros de todas las edades o con dificultades de movilidad puedan transitar con mayor comodidad por la terminal.

En la operación migratoria, el trabajo conjunto con el Instituto Guatemalteco de Migración permitió instalar nuevas cabinas señalizadas y destinar más personal en puntos críticos para gestionar filas tanto de nacionales como internacionales. Así, todas las ventanillas funcionarán a máxima capacidad en estos días de alta demanda, agilizando el trámite de ingreso y salida del país.

Horarios pico y gestión de la operación

El aeropuerto funciona las 24 horas, pero Uribio detalló que los tramos críticos de congestión se concentran de 8 a 12 horas, de 14 a 16 y de 21 a 00:30 horas. Para enfrentar estos picos, las diferentes entidades involucradas comparten información en tiempo real y asignan personal extra según la programación de vuelos y el histórico de flujo de pasajeros.

Además, la reciente incorporación de equipos de rayos X adicionales permitió abrir más puntos de control en los accesos, fortaleciendo la seguridad y el tránsito ordenado.

El administrador recomienda a los pasajeros planificar su llegada al aeropuerto según las recomendaciones de las aerolíneas: entre dos y tres horas previas para vuelos internacionales, y entre una y dos horas para vuelos nacionales. También subrayó la importancia de presentar la declaración jurada anticipada del viajero antes de arribar al país, completada en el formulario ASAP que genera un código QR. Esto optimiza el paso por los controles y reduce esperas innecesarias.

En ese contexto, Uribio llamó a los usuarios a estar atentos a la situación del tráfico en la ciudad de Guatemala. El principal factor que genera atrasos entre los viajeros es la llegada tardía por congestión vial, lo que puede impedir completar el proceso de documentación y pérdida del vuelo. Recomendó no presentarse en el mostrador de maletas más tarde de una hora y cuarto antes de la hora de abordaje que indica el boleto, como margen mínimo.

Soluciones a problemas estructurales

Aunque los temas pendientes en el aeropuerto son numerosos, durante estos días la principal prioridad es la actualización del sistema eléctrico. Se trabaja en la automatización de plantas de energía que respondan de inmediato en caso de cortes de luz. Esta solución resulta crítica para un edificio de la envergadura del Aeropuerto La Aurora. Los trabajos incluyen nuevas pruebas con apagones programados durante la noche para asegurar que el abastecimiento de energía de emergencia funcione sin interrupciones.

Junto a la parte eléctrica también se atienden otros servicios básicos, como mejoras en los sistemas de agua, drenaje y la planta de tratamiento, para garantizar el funcionamiento continuo de todas las operaciones aeroportuarias. Así, el aeropuerto busca brindar una experiencia segura y confortable a todos los pasajeros que llegan durante esta demanda especial de Semana Santa.

* Escuche aquí la entrevista completa con el administrador del aeropuerto La Aurora:

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