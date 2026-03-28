Senegal celebra el título de la Copa África tras revocación

Senegal protagonizó una llamativa celebración en Francia al conmemorar su título de la Copa de África, a pesar de que este le fue retirado recientemente por la Confederación Africana de Fútbol y reasignado a Marruecos. El evento tuvo lugar en el Stade de France, donde miles de aficionados senegaleses se congregaron para rendir homenaje a su selección antes de un amistoso frente a Perú. La jornada estuvo marcada por un ambiente festivo, acompañado por la música del reconocido artista Youssou N'Dour.
La celebración no estuvo exenta de polémica. Desde Marruecos, el abogado Mourad Elajouti, presidente del Club de Abogados del país, emitió advertencias legales dirigidas tanto a los responsables del estadio como al grupo organizador GL Events. Según explicó, ambas entidades podrían asumir responsabilidades al colaborar con un acto basado en un título oficialmente revocado, lo que añade tensión jurídica a un episodio ya cargado de controversia deportiva.
Senegal se considera legítimo campeón de la Copa Africana de Naciones
A pesar de ello, la afición senegalesa llenó prácticamente los 80.000 asientos del recinto en Saint-Denis, ondeando banderas y celebrando con entusiasmo. En el terreno de juego, los futbolistas aparecieron con el trofeo en mano, encabezados por el capitán Kalidou Koulibaly, jugador del Al-Hilal. La ausencia del delantero Sadio Mané, debido a lesión, no impidió que el equipo mantuviera el ánimo festivo ante sus seguidores.
La decisión de la CAF de retirar el título a Senegal se produjo tras un episodio polémico en la final, cuando el equipo amagó con abandonar el campo tras un penalti en contra durante la prórroga, posteriormente fallado por Brahim Díaz. Este hecho derivó en sanciones, incluyendo la suspensión del seleccionador Pape Thiaw. Senegal ha anunciado que recurrirá la resolución ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en un intento por recuperar un título que, sobre el césped, consideran legítimamente ganado.