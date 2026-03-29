 Renuncia secretario de CAF tras escándalo en Copa Africana
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Renuncia secretario de la CAF tras escándalo en la Copa Africana

La CAF atraviesa una fuerte controversia tras la final de la Copa Africana, luego de que el título fuera otorgado a Marruecos pese a que Senegal lo había conquistado en el campo.

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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad institucional tras la renuncia de su secretario general, Véron Mosengo-Omba - RR.SS.
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad institucional tras la renuncia de su secretario general, Véron Mosengo-Omba / FOTO: RR.SS.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad institucional tras la renuncia de su secretario general, Véron Mosengo-Omba, quien decidió dar un paso al costado en medio de un contexto marcado por la controversia y la presión mediática. Su salida se produce en un momento delicado para el organismo, especialmente tras la polémica relacionada con la adjudicación a Marruecos de un título continental que originalmente había sido conquistado por Senegal.

Mosengo-Omba, de nacionalidad congoleña, anunció su decisión a través de un comunicado oficial en el que explicó que, tras más de tres décadas de trayectoria en el fútbol internacional, opta por cerrar este ciclo profesional para enfocarse en proyectos personales. El dirigente aseguró que su salida se da en un momento de tranquilidad personal, luego de haber logrado disipar las dudas y cuestionamientos que surgieron en torno a su gestión.

Polémica en la CAF tras quitarle la Copa Africana a Senegal

Durante su paso por la CAF, iniciado en 2021, el ahora exsecretario general defendió su labor destacando avances significativos en la organización y en el desarrollo del fútbol africano. En su mensaje de despedida, subrayó que deja una institución fortalecida y en crecimiento, al tiempo que expresó su confianza en que los progresos alcanzados se mantendrán en el futuro cercano.

Finalmente, Mosengo-Omba dedicó palabras de agradecimiento al presidente de la CAF, Patrice Motsepe, así como a su equipo de trabajo y a todos los actores que contribuyeron al desarrollo del fútbol en el continente. Su salida abre ahora un nuevo capítulo para la confederación, que deberá afrontar el reto de recuperar estabilidad y credibilidad en medio de un escenario complejo.

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Senegal fue despojado del título de la Copa Africana de Naciones - Agencia EFE

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