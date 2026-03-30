 Federación asegura que Luis Fernando Tena sigue en Selección
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Federación se pronuncia por el tema relacionado a Luis Fernando Tena

Tras una serie de rumores en redes sociales, la Federación de Futbol de Guatemala sale a aclarar la situación del técnico de la Selección de Guatemala.

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Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala - FFG
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala / FOTO: FFG

Ante los rumores sobre una posible renuncia del técnico mexicano Luis Fernando Tena a la Selección Nacional de Guatemala, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) emitió un comunicado para aclarar duda ante la serie de rumores que este día cobraron relevancia en redes sociales.

"Ante las noticias infundadas que han circulado en diversos medios y plataformas digitales sobre una posible salida del estratega Luis Fernando Tena, la FFG desmiente categóricamente dichos rumores", señaló la Federación en sus redes sociales.   

En ese sentido, la federación guatemalteca de futbol agrega: "Queremos resaltar nuestra total confianza y continuidad en el proceso que lidera el profesor Tena al frente de la ‘Azul y Blanco’, cualquier información de lo contrario carece de veracidad y responde únicamente a especulaciones".

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Situación de Tena

En el comunicado, la Federación de Futbol de Guatemala también aprovechó para dar a conocer la situación actual del estratega de lo chapines, quien no dirigió el partido amistoso ante Argelia en Italia debido a un tema de salud.

"El profesor Luis Fernando Tena se sometió recientemente a un procedimiento médico en la ciudad de México- Reportamos con satisfacción que su estado es estable y se encuentra en una etapa de recuperación satisfactorias tras la intervención", asegura la Federación.

En esa línea, la Federación, que dirige el empresario e ingeniero Gerardo Paiz, aprovecha para "pronta y completa recuperación al profesor Luis Fernando Tena".

Asimismo, indica que quedan a la espera se su próximo arribo al país para continuar con los retos y objetivos trazados con la Selección Nacional de Guatemala.

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Comunicado de la Federación de Futbol de Guatemala sobre Luis Fernando Tena - FFG

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