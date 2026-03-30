Próximos eventos de Selección Nacional de Guatemala 2026

Luego de la derrota 7-0 de Argelia sobre la Selección Nacional de Guatemala, durante un duelo amistoso de la fecha FIFA celebrado en Génova, Italia, este es el camino que le queda a la "Bicolor" de Luis Fernando Tena para este 2026.
Previo a su primera participación oficial, la Nations League Concacaf 2026-2027, la cual comenzará en septiembre de este año, Guatemala podría tener antes del inicio del Mundial 2026 (11 de junio) algún tipo de partido amistoso con selecciones que jugarán la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Es de recordar que algunos seleccionados solicitan una serie de partido informal solo para llegar a tono al evento mundialista y ahí podría abrirse la puerta para una participación de los chapines, de lo contrario, se esperaría la Fecha FIFA oficial después del Mundial 2026.
Primera prueba de fuego
Oficialmente, la Selección Nacional de Guatemala tendrá su primera participación en la Nations League Concacaf 2026-2027 (Liga A), donde Guatemala buscará superar la fase de grupos.
Según informaciones del pasado, Luis Fernando Tena, a quien se le redujo un porcentaje de su salario, podrá alcanzar la cifra que habitualmente gana con ciertos resultados deportivos, uno de ellos, sería avanzar a fase final de la Nations League, situación que no ha ocurrido en las ediciones anteriores.
La participación de Guatemala se dará en los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año, y de avanzar, le tocaría jugar en marzo del 2027.
Copa Oro 2027
El próximo año, durante el mes de marzo, y en la fase final de la Concacaf Liga de Naciones se tendrán a los primeros clasificados a la Copa Oro 2027, pero en ese mes de marzo la Concacaf llevará a cabo sus preliminares para la Copa Oro 2027, y si Guatemala no clasifica de forma directa al máximo evento de la región, debería jugar esas preliminares de marzo de 2027.
La Copa de Oro Concacaf 2027 está programada para junio y julio del próximo año, y ahí Guatemala buscaría no solo la clasificación al evento, sino llegar a semifinales, así como lo hizo en el 2025.
Eliminatoria mundialista al 2030
Oficialmente, Guatemala también tendrá participación en el año 2027 en el inicio de las eliminatorias mundialista Concacaf con destino a la Copa del Mundo de la FIFA España, Portugal y Marruecos 2030, y que contará con tres partidos especiales en Sudamérica: Uruguay, Argentina y Paraguay.
De acuerdo con el calendario oficial de partidos de la Concacaf, las eliminatorias mundialistas se desarrollarán en septiembre, octubre y noviembre de 2027, con continuidad en marzo y junio de 2028, y llevar a cabo su parte final en septiembre, octubre y noviembre de 2029.