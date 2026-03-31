El 'Kun' Agüero sufre grave lesión en partido de veteranos

La reaparición de Sergio "Kun" Agüero en el fútbol, aunque en un contexto recreativo, sufrió un duro revés este lunes tras una grave lesión durante un partido del Torneo Senior +35. El exdelantero argentino, que defendía los colores de Independiente frente a River Plate, se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, una dolencia que requerirá intervención quirúrgica y un prolongado proceso de recuperación. El incidente tuvo lugar en el predio de Wilde, en el marco de la segunda jornada de la Copa de la Liga Senior.
La escena generó inmediata preocupación entre jugadores y espectadores. Agüero, visiblemente afectado, no pudo continuar en el encuentro y debió abandonar el campo asistido por compañeros y rivales, quienes lo ayudaron a salir en andas ante la imposibilidad de apoyar el pie izquierdo. Posteriormente, fue trasladado al Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, donde los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión.
La nueva vida de Sergio Agüero
A sus 37 años, el exfutbolista había encontrado en este tipo de competiciones una forma de mantenerse vinculado al deporte tras su retiro profesional en 2021, motivado por una arritmia ventricular detectada mientras jugaba en el FC Barcelona. Desde 2025, su participación en el equipo senior de Independiente había sido intermitente, aunque todavía dejaba destellos de su calidad, como ocurrió en la primera fecha del torneo, donde anotó un gol y portó la cinta de capitán en la victoria ante Riestra.
Pese al triunfo 2-0 de Independiente sobre River Plate, el resultado quedó en segundo plano ante la lesión del Kun. El delantero había mostrado señales de dolor tras una acción en la que recibió un golpe en la zona afectada, lo que precipitó su salida del encuentro. Ahora, la incertidumbre gira en torno a su futuro, ya que esta lesión podría marcar el cierre definitivo de su vínculo con las canchas, incluso en el ámbito recreativo.