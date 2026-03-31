México promete una inauguración "histórica" para el Mundial

El Gobierno de México ha reforzado su compromiso con la organización de la Copa del Mundo de 2026, asegurando que el país estará a la altura de un evento de tal magnitud. Durante un encuentro reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en que la inauguración del torneo será un momento inolvidable. Frente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la mandataria afirmó con entusiasmo: "Todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica y excepcional".
El partido inaugural se llevará a cabo el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, un escenario con gran tradición futbolística a nivel mundial. En este encuentro, la selección de México se enfrentará a Sudáfrica, marcando el inicio de una edición que promete ser memorable. La elección del estadio no es casual, ya que simboliza la historia y la pasión futbolera del país, reforzando la promesa de ofrecer un espectáculo de primer nivel.
Cuenta regresiva para el Mundial 2026 de la FIFA
La reunión entre Sheinbaum e Infantino, realizada en el Palacio Nacional, sirvió para evaluar los avances organizativos y fortalecer la colaboración entre ambas partes. El dirigente de la FIFA destacó el ambiente cordial del encuentro al señalar: "Estoy muy feliz de estar aquí con la presidenta Claudia Sheinbaum, desayunamos fantástico, todo estuvo delicioso". Además, subrayó el carácter festivo que tendrá el torneo, afirmando: "Estamos preparando este Mundial que va a ser una fiesta para México, porque todos somos mexicanos".
Como parte de este acercamiento simbólico, Infantino entregó a la presidenta las tarjetas oficiales que se utilizarán en el torneo, bromeando: "Aquí están las tarjetas oficiales de la FIFA, tarjeta amarilla, o, si alguien se porta mal, la tarjeta roja, ¡cuidado!". Por su parte, Sheinbaum hizo un llamado a la afición para respaldar al equipo nacional, dirigido por Javier Aguirre, enfatizando la importancia del apoyo colectivo: "Hay que echarle muchas porras a la selección nacional, así que todos con buena vibra en este mundial".