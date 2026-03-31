 Presidente de la RD Congo envía mensaje a jugadores
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Presidente de la RD Congo emociona con su mensaje previo al duelo ante Jamaica

"Hay un pueblo que encontrará consuelo en ustedes", afirmó Félix Tshisekedi, presidente de la República Democrática del Congo, en su mensaje previo al duelo decisivo ante Jamaica.

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República Democrática del Congo se juega un boleto al Mundial ante Jamaica - EFE
República Democrática del Congo se juega un boleto al Mundial ante Jamaica / FOTO: Agencia EFE

En la antesala de un partido decisivo para sus aspiraciones mundialistas, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, dirigió un emotivo mensaje a la selección nacional, conocida como los Leopardos. El combinado africano se enfrenta a Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara, con la posibilidad de sellar su regreso a una Copa del Mundo tras más de medio siglo de ausencia. Más allá de lo deportivo, el mandatario subrayó el profundo significado simbólico que tendría la clasificación para millones de congoleños.

En una carta fechada el 30 de marzo, Tshisekedi expresó: "En vísperas del decisivo partido contra Jamaica en la repesca intercontinental para la clasificación al Mundial de 2026, deseo, en nombre de todo el pueblo congoleño y en el mío propio, enviaros un mensaje de confianza, orgullo y ánimo"

República Democrática del Congo a las puertas del Mundial 2026

El presidente enfatizó el peso de la responsabilidad que recae sobre los jugadores al representar a su país en un escenario internacional. "No solo pisaréis un campo de fútbol. Llevaréis la bandera de la República, el orgullo de más de 100 millones de congoleños y la esperanza de un pueblo que cree en vuestro talento, vuestra valentía y vuestro compromiso", afirmó. Asimismo, instó al equipo a competir "con disciplina, solidaridad y serenidad", sin perder esa "chispa especial que distingue a los grandes equipos en los partidos importantes".

El mensaje también tuvo un tono profundamente humano al hacer referencia a la situación en el este del país, una región marcada por conflictos persistentes. "Y no olvidéis nunca que detrás vuestro, hay todo un pueblo (...) También están nuestros compatriotas que han sufrido, especialmente en el este de nuestro país, quienes encontrarán en vuestro compromiso una fuente de consuelo, orgullo y unidad", agregó el mandatario. 

De conseguir la victoria, la República Democrática del Congo volvería a un Mundial por primera vez desde 1974, cuando el país aún era conocido como Zaire bajo el régimen de Mobutu Sese Seko. El reto no es menor, pero el equipo dirigido por Sébastien Desabre llega preparado tras su adaptación en Guadalajara. Una clasificación no solo marcaría un hito deportivo, sino que podría convertirse en un momento de orgullo nacional y en un rayo de esperanza para un país que anhela unidad y paz.

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República Democrática del Congo sigue en pelea para llegar al Mundial 2026 - FIFA

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