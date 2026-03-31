 Roberto De Zerbi es nuevo entrenador del Tottenham Hotspur
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Roberto De Zerbi es nuevo entrenador del Tottenham Hotspur

El italiano se convierte en el tercer entrenador del Tottenham en la temporada, con la misión clara de evitar el descenso y sostener al club en la Premier League.

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Roberto De Zerbi es nuevo entrenador del Tottenham Hotspur - BHAFC
Roberto De Zerbi es nuevo entrenador del Tottenham Hotspur / FOTO: BHAFC

El Tottenham Hotspur ha hecho oficial este martes la llegada del técnico italiano Roberto De Zerbi, quien se convierte en el tercer entrenador del club en la presente temporada tras la salida del croata Igor Tudor. La decisión refleja la urgencia de la directiva por revertir una campaña complicada que tiene al equipo luchando por evitar el descenso en la recta final del campeonato.

De Zerbi aterriza en Londres con experiencia reciente en la Premier League, luego de su etapa al frente del Brighton & Hove Albion entre 2022 y 2024. Durante su paso por los ‘Seagulls’, el italiano dejó una huella importante al conseguir la primera clasificación a competiciones europeas en la historia del club, gracias a un estilo de juego ofensivo y atractivo que le valió reconocimiento internacional.

Tottenham quiere evitar el descenso

Antes de su llegada al Tottenham, De Zerbi dirigió al Olympique de Marsella, donde su ciclo terminó en febrero tras una dura derrota frente al Paris Saint-Germain y una eliminación temprana en la UEFA Champions League. El equipo marsellés se encontraba lejos de la pelea por el título, lo que precipitó su salida tras un año y medio en el banquillo.

A lo largo de su carrera, el entrenador italiano también ha dirigido a clubes como el Sassuolo, el Shakhtar Donetsk, el Benevento, el Palermo y el Foggia, consolidando una reputación como técnico innovador y fiel a una idea clara de juego. Su capacidad para desarrollar talento joven y construir equipos competitivos será clave en este nuevo desafío.

El contrato firmado por cinco años incluye incentivos económicos en caso de lograr la permanencia en la máxima categoría, objetivo prioritario para un Tottenham que no desciende desde 1978. De Zerbi tendrá su debut este domingo como visitante ante el Sunderland, en un partido que marcará el inicio de una etapa decisiva para el futuro inmediato del club londinense.

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