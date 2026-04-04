 Álvaro Arbeloa reconoce que el primer lugar se complica
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Álvaro Arbeloa reconoce que el primer lugar se complica

Arbeloa no ocultó su preocupación tras la derrota y afirmó que "la liga está más difícil", además de reconocer que al equipo "le han faltado muchas cosas" en el partido ante Mallorca.

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Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid - EFE
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

La derrota del Real Madrid por 2-1 ante el RCD Mallorca dejó sensaciones preocupantes en el conjunto blanco, y su técnico, Álvaro Arbeloa, no ocultó la dificultad añadida que supone este tropiezo en la lucha por el campeonato. "Está claro que la liga está más difícil que antes de empezar el partido", reconoció el entrenador, consciente de que el margen de error se reduce a medida que avanza la competición. Arbeloa insistió en que el objetivo inmediato es ambicioso: "Nuestro siguiente objetivo es ganarlo todo", aunque admitió que la distancia con sus rivales "puede ser mayor esta noche".

El análisis del partido dejó ver a un técnico autocrítico con el rendimiento de su equipo, especialmente en la segunda mitad. Arbeloa señaló que el contexto del marcador adverso influyó en el comportamiento de sus jugadores: "El contexto, la ansiedad de verte por detrás en el marcador. No hemos tenido la paciencia ni hemos sacado lo trabajado durante la semana". Además, subrayó la diferencia entre ambas partes del encuentro: "Hemos hecho una primera parte bastante mejor que la segunda, necesitábamos mucho más", dejando claro que el equipo no logró mantener el nivel necesario para competir.

Arbeloa asume la responsabilidad

El mensaje hacia la plantilla fue directo y exigente tras el regreso de la competición liguera luego del parón de selecciones. "Tienen que entender que sin dar el 200 por ciento no íbamos a ganar", afirmó Arbeloa, quien también advirtió sobre los errores puntuales que terminan marcando los partidos: "Te despistas un momento y te cuesta un gol, cuando no tienes acierto se acaba pagando". En un gesto de liderazgo, el técnico asumió toda la responsabilidad del resultado: "Esta derrota es toda mía... Soy el que toma decisiones y es una derrota del entrenador del Real Madrid", sentenció.

Pese al golpe, el entrenador ya centra la atención en el próximo desafío europeo ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones de la UEFA. También se refirió al regreso progresivo de Jude Bellingham: "Lleva muchas semanas fuera... tiene que seguir cogiendo ritmo de competición". Finalmente, Arbeloa apeló al apoyo de la afición: "Sé de lo que son capaces... el madridismo nos brindará otra gran noche de ‘Champions’", convencido de que el equipo aún puede reaccionar en el momento clave de la temporada.

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Mbappé se lamenta en el partido entre Mallorca y Real Madrid - Agencia EFE

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