Capturan a responsable de pasaportes falsos de Ronaldinho

La justicia paraguaya dio un nuevo paso en uno de los casos más mediáticos de los últimos años al ordenar la prisión preventiva de la empresaria Dalia López, acusada de estar vinculada a la falsificación de los pasaportes utilizados por el exfutbolista Ronaldinho y su hermano en 2020. La decisión fue tomada por el juez penal de Garantías Raúl Esteban Florentín, quien consideró que existen elementos suficientes para mantener a la imputada privada de libertad mientras avanza la investigación.
López, quien permaneció prófuga durante seis años, fue capturada recientemente en un operativo realizado en una lujosa vivienda de Asunción. La Fiscalía la acusa de los delitos de producción mediata y uso de documentos públicos falsos, además de asociación criminal. Según las autoridades, su rol habría sido clave en la obtención de los documentos adulterados con los que Ronaldinho y su hermano ingresaron a Paraguay en marzo de 2020.
La empresaria paraguaya capturada por el caso de Ronaldinho
Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa solicitó arresto domiciliario, alegando tanto un supuesto estado de salud delicado como amenazas recibidas por la acusada durante el tiempo que permaneció oculta. Incluso ofrecieron como garantía un inmueble valorado en más de un millón de dólares. Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos y dispuso su reclusión inicial en dependencias policiales antes de su traslado a un centro penitenciario en Emboscada.
El caso se remonta a uno de los episodios más sorprendentes en la carrera del exjugador brasileño, quien fue detenido junto a su hermano tras ingresar al país con pasaportes paraguayos auténticos, pero con datos falsificados. Ambos permanecieron privados de libertad durante varios meses, primero en una sede policial y luego bajo arresto domiciliario en un hotel, hasta que finalmente pudieron regresar a Brasil tras cumplir con las disposiciones judiciales y pagar sanciones económicas.
De acuerdo con investigaciones del Ministerio Público, López formaría parte de una estructura criminal dedicada a la elaboración y comercialización de documentos falsos con fines lucrativos. Su captura reaviva el caso y abre la puerta a nuevas diligencias para esclarecer la magnitud de la red y determinar las responsabilidades de otros posibles implicados en un escándalo que trascendió fronteras y afectó la imagen de una figura icónica del fútbol mundial.