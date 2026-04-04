 Resultado Atlético Madrid vs. Barcelona - Jornada 30 La Liga
Deportes

Barcelona vence al Atlético y empieza a encaminar el título de Liga

En un duelo cargado de tensión y polémica, el Barça venció 1-2 al Atlético de Madrid y amplía su ventaja en la cima, sacándole ya siete puntos al Real Madrid.

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Celebración del Barcelona ante el Atlético de Madrid - EFE
Celebración del Barcelona ante el Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

En uno de los encuentros más electrizantes de la jornada 30 de LaLiga, el Atlético de Madrid recibió al FC Barcelona en el siempre imponente Estadio Metropolitano. El duelo cumplió con todas las expectativas: intensidad, polémica, goles y decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del partido. Finalmente, el conjunto azulgrana se impuso 1-2 en un choque que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último instante.

El equipo local golpeó primero al minuto 38 gracias a Giuliano Simeone, quien aprovechó un balón largo, lo controló con calidad y definió con serenidad ante la salida del portero. Sin embargo, la ventaja colchonera duró poco, ya que apenas tres minutos después, al 41, el Barça encontró el empate por medio de Marcus Rashford, culminando una brillante jugada colectiva que evidenció la fluidez ofensiva del conjunto visitante.

Polémica en el Atlético vs. Barcelona

El encuentro cambió drásticamente al filo del descanso, cuando el árbitro se convirtió en protagonista. Al minuto 45, expulsó a Nicolás González tras mostrarle una segunda tarjeta amarilla por una entrada sobre Lamine Yamal. No obstante, tras revisar la acción, el colegiado rectificó su decisión inicial, anuló la doble amarilla y optó por una roja directa, generando confusión y molestia entre los jugadores del Atlético.

La polémica continuó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 46, Gerard Martín realizó una acción peligrosa sobre Thiago Almada, impactándolo a la altura del tobillo. En primera instancia, el árbitro sancionó con roja directa, pero tras la revisión en el VAR, decidió reducir la sanción a tarjeta amarilla, desatando la indignación de Diego Simeone y sus dirigidos. A pesar de jugar con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, el Atlético resistió con orden el asedio constante del Barcelona.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció la experiencia de Robert Lewandowski al minuto 87, quien aprovechó un rebote dentro del área para marcar el gol de la victoria culé. Con este resultado, el Barcelona amplía su ventaja en la cima, alcanzando los 76 puntos y sacando siete de diferencia al Real Madrid, que suma 69 en la lucha por el liderato. Este enfrentamiento, sin embargo, no será el último entre ambos, ya que volverán a medirse en los cuartos de final de la UEFA Champions League, con el partido de ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano, prometiendo otra serie llena de emociones.

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Partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por LaLiga - Agencia EFE
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