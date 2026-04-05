El próximo rival de Lester Martínez está en juego

La consagración de Lester Martínez como campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo ha abierto un nuevo capítulo en su carrera y en el deporte guatemalteco. Aquella noche del 21 de marzo en San Bernardino, California, no solo confirmó su calidad sobre el ring tras vencer a Immanuwel Aleem, sino que también lo posicionó como una de las figuras emergentes más interesantes de la división. Su invicto, combinado con disciplina y evolución técnica, lo colocan ahora en el radar de los grandes escenarios internacionales.
En medio de este contexto, el nombre de Turki Al-Sheikh ha cobrado relevancia, luego de que el influyente promotor confirmara que se están ultimando detalles para una pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez en septiembre de 2026 en Riad. Aunque no se ha oficializado el rival, todo apunta a Christian M'billi, un nombre que resulta especialmente familiar para el entorno del pugilista guatemalteco.
¿Qué tiene que ver Lester Martínez con el 'Canelo' vs. M'billi?
La posible pelea entre Álvarez y M’billi adquiere un valor estratégico dentro de la división supermediana. El antecedente directo entre M’billi y Martínez, disputado el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, dejó una de las contiendas más emocionantes del año, saldada con un empate dividido que mantuvo intactos los invictos de ambos. Aquel combate no solo evidenció la paridad entre ambos, sino que también sembró la expectativa de una eventual revancha, ahora con un contexto mucho más trascendental.
Además, el panorama se vuelve aún más atractivo considerando el momento que atraviesa Canelo, quien busca recuperar protagonismo tras su derrota ante Terence Crawford, quien lo superó por decisión unánime en 2025. La prioridad que el Consejo Mundial de Boxeo ha dado a este enfrentamiento refleja la intención de ordenar la división con peleas de alto calibre, donde cada resultado puede redefinir el mapa de los títulos.
En ese escenario, Lester Martínez aparece como un actor clave. Su condición de campeón interino lo perfila como retador natural al ganador de ese eventual choque entre Canelo y M’billi. Mientras se concretan los detalles, no se descarta que el guatemalteco realice una defensa o combate previo que le permita mantenerse activo. Sin embargo, el foco está claro: el próximo gran rival de Martínez podría salir de una de las peleas más mediáticas del boxeo mundial, acercándolo a una oportunidad histórica para consolidarse en la élite del deporte.