El maratón ya no formará parte de los Mundiales de Atletismo

La prueba de maratón dejará de formar parte del programa de los Campeonatos Mundiales de Atletismo al aire libre a partir de la edición de 2031, según anunció la organización internacional World Athletics. La decisión responde a una reestructuración del calendario de las carreras de fondo, que busca otorgar mayor protagonismo a las pruebas en ruta mediante un formato independiente. De este modo, las últimas ediciones del Mundial tradicional que incluirán el maratón serán las de 2027 y 2029.
Como parte de esta nueva hoja de ruta, World Athletics ha impulsado la creación de un Campeonato Mundial de Maratón autónomo, cuya primera edición está prevista para 2030. Este nuevo evento se celebrará de forma anual y contará con la participación alternada de las categorías masculina y femenina en distintos años. La iniciativa nace con la intención de responder al crecimiento global del maratón, una disciplina que ha trascendido el alto rendimiento para convertirse también en un fenómeno de participación masiva.
El maratón tendrá novedades para los próximos años
Además, el organismo ha confirmado que el actual Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta continuará celebrándose de manera independiente. En paralelo, ya se han iniciado conversaciones formales para que Atenas, cuna histórica del maratón, sea la sede inaugural del nuevo campeonato en 2030. Esta propuesta cuenta con el respaldo de la federación griega de atletismo y autoridades regionales, quienes buscan potenciar el prestigio del maratón ateniense "The Authentic", elevándolo a los estándares más altos del circuito internacional.
El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, destacó la relevancia simbólica y deportiva de este cambio, subrayando que el maratón representa tanto la élite competitiva como la esencia participativa del deporte. En esa línea, el nuevo campeonato pretende convertirse en una celebración global que honre la tradición de esta prueba milenaria, al tiempo que la proyecte hacia el futuro con un enfoque moderno y acorde a su enorme impacto en la comunidad de corredores alrededor del mundo.