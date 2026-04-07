Real Madrid vs Bayern en Vivo: Cuartos de Final Champions

La vuelta del uruguayo Fede Valverde tras el encuentro de sanción del sábado ante el Mallorca y la presencia en el banquillo del inglés Jude Bellingham son las principales novedades del Real Madrid para el partido contra el Bayern Múnich, que incluye en su once titular al inglés Harry Kane y también al veterano portero Manuel Neuer.
Relato del partido
Goles
-
41'L. Diaz (0 - 1)
-
46'H. Kane (0 - 2)
Tarjetas
-
36'A. Tchouameni - tarjeta amarilla
Entre sí
-
08/05Real Madrid 2 - 1 Bayern Munich
UEFA Champions League | Finalizado
-
30/04Bayern Munich 2 - 2 Real Madrid
UEFA Champions League | Finalizado
-
21/07Bayern Munich 3 - 1 Real Madrid
International Champions Cup | Finalizado
Últimos de Real Madrid
-
04/04Mallorca 2 - 1 Real Madrid
La Liga | Finalizado
-
22/03Real Madrid 3 - 2 Atl. Madrid
La Liga | Finalizado
-
17/03Manchester City 1 - 2 Real Madrid
UEFA Champions League | Finalizado
-
14/03Real Madrid 4 - 1 Elche
La Liga | Finalizado
-
11/03Real Madrid 3 - 0 Manchester City
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de Bayern Munich
-
04/04Freiburg 2 - 3 Bayern Munich
Bundesliga | Finalizado
-
21/03Bayern Munich 4 - 0 Union Berlin
Bundesliga | Finalizado
-
18/03Bayern Munich 4 - 1 Atalanta
UEFA Champions League | Finalizado
-
14/03Bayer Leverkusen 1 - 1 Bayern Munich
Bundesliga | Finalizado
-
10/03Atalanta 1 - 6 Bayern Munich
UEFA Champions League | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Andriy Lunin
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Federico Valverde
- Thiago Pitarch
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Kylian Mbappé
- Vinicius Júnior
- Manuel Neuer
- Josip Stanišić
- Dayot Upamecano
- Jonathan Tah
- Konrad Laimer
- Aleksandar Pavlović
- Joshua Kimmich
- Michael Olise
- Serge Gnabry
- Luis Díaz
- Harry Kane
Álvaro Arbeloa mantiene en el once a Álvaro Carreras y confía una vez más en el joven Thiago Pitarch, mientras Vincent Kompany pone sobre el césped a su tripleta ofensiva con el francés Michael Olise, el colombiano Luis Díaz y el inglés Kane.
El Real Madrid afronta la ida de cuartos de la Liga de Campeones con el siguiente once: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.
El Bayern arranca el choque con Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.