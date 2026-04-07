 Real Madrid vs Bayern en Vivo: Cuartos de Final Champions
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EN VIVO. Cuartos de final de la Liga de Campeones: Real Madrid - Bayern de Múnich

El Real Madrid afronta la ida de cuartos de la Liga de Campeones con el siguiente once: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.

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Real Madrid recibe al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de Champions League
Real Madrid recibe al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de Champions League / FOTO: EFE

La vuelta del uruguayo Fede Valverde tras el encuentro de sanción del sábado ante el Mallorca y la presencia en el banquillo del inglés Jude Bellingham son las principales novedades del Real Madrid para el partido contra el Bayern Múnich, que incluye en su once titular al inglés Harry Kane y también al veterano portero Manuel Neuer.

Europe | UEFA Champions League - Quarter-finalsEurope | UEFA Champions League - Quarter-finals
Real Madrid
Sistema: 4-4-2
Minuto: 49'
0 - 2
07/04/2026 - 13:00
Actualizar marcador
Bayern Munich
Sistema: 4-2-3-1
Competición
UEFA Champions League - Quarter-finals - Europe
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
Michael Oliver, England

Relato del partido

36'
card
A. Tchouameni ve tarjeta amarilla
41'
goal
Gol de L. Diaz. Bayern Munich deja el marcador 0 - 1
46'
goal
Gol de H. Kane. Bayern Munich deja el marcador 0 - 2

Goles

  • 41'
    Gol
    L. Diaz (0 - 1)
  • 46'
    Gol
    H. Kane (0 - 2)

Tarjetas

  • 36'
    Tarjeta
    A. Tchouameni - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 08/05
    Real Madrid
    Real Madrid 2 - 1 Bayern Munich
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 30/04
    Bayern Munich
    Bayern Munich 2 - 2 Real Madrid
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 21/07
    Bayern Munich
    Bayern Munich 3 - 1 Real Madrid
    International Champions Cup | Finalizado

Últimos de Real Madrid

  • 04/04
    Mallorca
    Mallorca 2 - 1 Real Madrid
    La Liga | Finalizado
  • 22/03
    Real Madrid
    Real Madrid 3 - 2 Atl. Madrid
    La Liga | Finalizado
  • 17/03
    Manchester City
    Manchester City 1 - 2 Real Madrid
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 14/03
    Real Madrid
    Real Madrid 4 - 1 Elche
    La Liga | Finalizado
  • 11/03
    Real Madrid
    Real Madrid 3 - 0 Manchester City
    UEFA Champions League | Finalizado

Últimos de Bayern Munich

  • 04/04
    Freiburg
    Freiburg 2 - 3 Bayern Munich
    Bundesliga | Finalizado
  • 21/03
    Bayern Munich
    Bayern Munich 4 - 0 Union Berlin
    Bundesliga | Finalizado
  • 18/03
    Bayern Munich
    Bayern Munich 4 - 1 Atalanta
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 14/03
    Bayer Leverkusen
    Bayer Leverkusen 1 - 1 Bayern Munich
    Bundesliga | Finalizado
  • 10/03
    Atalanta
    Atalanta 1 - 6 Bayern Munich
    UEFA Champions League | Finalizado

Estadísticas generales

Real Madrid
Bayern Munich
2
Tiros de esquina
5
8
Saques de banda
5
5
Tiros libres
5
3
Saques de meta
5
0
Penal
0
0
Cambio
0
32
Ataques
56
21
Ataques peligrosos
45
4
Remates al arco
6
5
Remates desviados
5
41%
Posesión
59%
9
Remates totales
9
4
Remates a puerta
4
3
Remates fuera
2
2
Remates bloqueados
3
5
Remates dentro del área
5
4
Remates fuera del área
4
5
Faltas
5
1
Tarjetas amarillas
0
1
Atajadas
5
211
Pases totales
300
175
Pases precisos
269

Alineaciones

Real Madrid
  • Andriy Lunin
  • Trent Alexander-Arnold
  • Antonio Rüdiger
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Federico Valverde
  • Thiago Pitarch
  • Aurélien Tchouaméni
  • Arda Güler
  • Kylian Mbappé
  • Vinicius Júnior
Bayern Munich
  • Manuel Neuer
  • Josip Stanišić
  • Dayot Upamecano
  • Jonathan Tah
  • Konrad Laimer
  • Aleksandar Pavlović
  • Joshua Kimmich
  • Michael Olise
  • Serge Gnabry
  • Luis Díaz
  • Harry Kane

Álvaro Arbeloa mantiene en el once a Álvaro Carreras y confía una vez más en el joven Thiago Pitarch, mientras Vincent Kompany pone sobre el césped a su tripleta ofensiva con el francés Michael Olise, el colombiano Luis Díaz y el inglés Kane.

El Real Madrid afronta la ida de cuartos de la Liga de Campeones con el siguiente once: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.

El Bayern arranca el choque con Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.

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