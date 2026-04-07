 Oblak no llega a tiempo y se pierde la ida ante el Barcelona
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Oblak no llega a tiempo y se pierde la ida ante el Barcelona

Aún en recuperación de su lesión muscular, Jan Oblak podría reaparecer en la vuelta. Mientras tanto, Juan Musso seguirá como titular del Atlético de Madrid.

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Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid - instagram @oblakjan
Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid / FOTO: instagram @oblakjan

La ausencia de Jan Oblak sigue siendo un dolor de cabeza para el Atlético de Madrid en un momento clave de la temporada. El guardameta esloveno no ha logrado recuperarse de una distensión muscular en el costado y quedó fuera de la convocatoria para el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al FC Barcelona. Ante este panorama, será Juan Musso quien vuelva a ocupar su lugar bajo los tres palos.

Oblak acumula ya cinco encuentros consecutivos sin poder participar, una racha que evidencia la prudencia del cuerpo técnico liderado por Diego Simeone. Aunque el arquero se reincorporó recientemente a los entrenamientos grupales en el Centro Deportivo de Majadahonda, el club ha optado por no arriesgar su estado físico en un compromiso de alta exigencia. La prioridad es asegurar su recuperación total y evitar una recaída que prolongue aún más su ausencia.

Jan Oblak y varias bajas más del Atlético de Madrid

La lista de bajas no termina ahí. El conjunto rojiblanco tampoco podrá contar con Pablo Barrios ni con Johnny Cardoso, ambos todavía en proceso de recuperación por lesiones musculares. A ellos se suma José María Giménez, quien presenta molestias físicas tras el último encuentro liguero y quedó fuera por precaución. Este cúmulo de ausencias obliga al técnico argentino a reconfigurar su esquema en un duelo determinante.

En contraste, el Atlético recibe algunas noticias positivas con las reincorporaciones de Marc Pubill y Rodrigo Mendoza, quienes superaron sus respectivos problemas físicos. Además, Diego Simeone ha decidido incluir a jóvenes de la Academia como Salvador Esquivel y Mario de Luis para completar la convocatoria. Con este panorama, el equipo colchonero afronta una prueba exigente en el Camp Nou, donde buscará competir pese a las adversidades.

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Partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por LaLiga - Agencia EFE

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