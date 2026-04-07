 Resultado Real Madrid-Bayern Múnich, 4tos final Champions
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El Bayern Múnich pega primero en la serie ante el Real Madrid

Bayern Múnich se impuso 1-2 al Real Madrid en el Bernabéu con goles de Luis Díaz y Harry Kane; Mbappé descontó, pero Neuer sostuvo la ventaja. Todo se definirá en el Allianz Arena.

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Celebración de Harry Kane ante el Real Madrid - EFE
Celebración de Harry Kane ante el Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid cayó 1-2 ante el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. En un duelo de alto nivel, los alemanes mostraron mayor contundencia en momentos clave, mientras que los merengues pagaron caro sus errores defensivos y la falta de precisión en ataque.

El conjunto bávaro abrió el marcador al minuto 40 gracias a una brillante jugada colectiva que culminó Luis Díaz con el 0-1. El golpe fue duro para los locales, pero lo sería aún más el inicio del segundo tiempo, cuando apenas al 46’, Harry Kane aprovechó una desconcentración de la zaga blanca para marcar el 0-2, dejando en evidencia la fragilidad defensiva del equipo español en un momento clave del encuentro.

Bayern gana, pero deja al Madrid con vida

A pesar del dominio del Bayern durante varios tramos del partido, el Real Madrid reaccionó en la segunda mitad. El empuje ofensivo encontró recompensa al 73’, cuando Kylian Mbappé descontó tras una gran jugada colectiva. El tanto fue validado gracias a la tecnología del reloj del árbitro, confirmando que el balón había cruzado completamente la línea de gol. Sin embargo, el arquero Manuel Neuer se erigió como figura al realizar intervenciones decisivas ante intentos de Mbappé y Vinícius Jr., manteniendo la ventaja para su equipo.

El resultado deja la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta, que se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles de abril. Con la serie aún en juego, cualquier empate en el marcador global obligará a la prórroga o incluso a los penales, en lo que promete ser otro capítulo electrizante entre dos gigantes del fútbol europeo.

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | Real Madrid C.F.

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / Real Madrid C.F.

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

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Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

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