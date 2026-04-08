Luis Enrique tras el 2-0 del PSG: "Hemos merecido más goles"

El entrenador del París Saint-Germain, el español Luis Enrique, aseguró que su equipo "mereció más goles" en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool y confesó que le sorprendió el planteamiento defensivo de su rival.
"Es una pena, creo que hemos hecho un partido a la altura de nuestros aficionados. Hemos jugado muy bien y hemos merecido marcar más goles. Pero así es la Liga de Campeones", señaló el técnico Lui Enrique en la televisión oficial.
Pese a que dijo estar "contento" por el resultado, recordó que queda "el partido de vuelta", que saldrán a ganar también.
"Ha sido una sorpresa ver al Liverpool jugar así, creo que están empezando a cambiar. Estamos acostumbrados a que los rivales se adapten a nosotros", dijo Luis Enrique.
"No importa cual sea el estadio ni el rival, el PSG saldrá a ganar. Es verdad que Anfield es un estadio especial, pero no cambiaremos nuestra forma de jugar", dijo Luis Enrique.
Achraf Hakimi lamenta no haber ganado por más goles
El defensa marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi lamentó no haber conseguido una victoria más abultada en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (2-0) y afirmó que les dejaron con vida.
"Creo que hemos tenido ocasiones claras para marcar más goles. Hemos dejado al Liverpool con vida pero estamos contentos de nuestro partido", aseguró en el canal oficial.
"Vamos a continuar con la misma estrategia, que es la que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo", agregó.
El exjugador del Real Madrid no quiso valorar las polémicas arbitrales, pese a que su equipo reclamó dos penaltis. "No las he visto, pero desde el campo parece que son penalti. Pero si el árbitro no lo ha visto así, hay que respetarlo", comentó.
*Con información de EFE.