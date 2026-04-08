Resultado PSG vs. Liverpool - 4tos final Champions League

El Paris Saint-Germain -PSG- dio un paso importante hacia las semifinales de la UEFA Champions League tras imponerse en casa al Liverpool FC en el duelo de ida de los cuartos de final. El encuentro, disputado en el Parque de los Príncipes de la ciudad de París, dejó ver a un conjunto parisino sólido, capaz de imponer condiciones ante uno de los rivales más exigentes del continente.
El primer golpe llegó en la etapa inicial, cuando el joven talento Désiré Doué aprovechó su gran talento individual para abrir el marcador. El PSG mostró dinamismo en ataque y control en el mediocampo, mientras que el Liverpool intentaba reaccionar sin encontrar claridad en los últimos metros. La presión alta del conjunto local dificultó la salida del equipo inglés, que se fue al descanso con desventaja mínima.
El PSG pone contra las cuerdas al Liverpool
En la segunda mitad, el dominio parisino se tradujo en un segundo tanto, esta vez por medio de Khvicha Kvaratskhelia, quien amplió la ventaja con una definición precisa tras una gran jugada individual. El PSG incluso estuvo cerca de aumentar la diferencia desde el punto penal, pero tras la intervención del VAR, el árbitro decidió anular la sanción, manteniendo el marcador sin cambios. A pesar de ello, el equipo francés dejó una imagen convincente de cara al desenlace de la eliminatoria.
La serie se definirá el próximo martes 14 de abril en el mítico Anfield, donde el Liverpool buscará revertir la situación ante su afición. Cabe recordar que ya no rige la regla del gol de visitante, por lo que cualquier empate en el marcador global llevaría el enfrentamiento a tiempo extra o, de ser necesario, a la tanda de penales. Todo queda abierto para un duelo de vuelta que promete emociones intensas.