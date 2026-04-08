 Corte el cabello en plena grada durante el Madrid-Bayern
Deportes

VIDEO. Aficionado se corta el cabello en plena grada durante el Madrid-Bayern

Un aficionado del Real Madrid sorprendió en el Santiago Bernabéu al cortarse el cabello en plena grada durante el partido ante el Bayern Múnich.

Compartir:
Aficionado se corta el cabello en plena grada durante el Madrid-Bayern - Captura de pantalla
Aficionado se corta el cabello en plena grada durante el Madrid-Bayern / FOTO: Captura de pantalla

Un hecho tan insólito como llamativo se robó la atención durante uno de los encuentros más esperados del fútbol europeo. En medio del vibrante duelo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, un aficionado decidió protagonizar una escena que rápidamente se volvió viral: cortarse el cabello en plena grada del estadio Santiago Bernabéu mientras seguía el partido en vivo.

El momento, que ocurrió ante la mirada atónita de quienes se encontraban a su alrededor, generó una mezcla de sorpresa y curiosidad entre los asistentes. Algunos aficionados no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para registrar lo que estaba sucediendo, convirtiendo la escena en un espectáculo paralelo al propio partido. La naturalidad con la que el protagonista asumió la situación hizo que el episodio resultara aún más impactante.

Un corte de cabello en el Real Madrid vs. Bayern

Mientras el improvisado corte de cabello avanzaba, las reacciones en la grada variaban entre risas, incredulidad y asombro. Este tipo de situaciones, poco habituales en un evento deportivo de tal magnitud, evidencian cómo el fútbol no solo se vive en el terreno de juego, sino también en las tribunas, donde los aficionados suelen aportar su propia cuota de creatividad y espontaneidad.

En cuestión de horas, los videos del peculiar suceso comenzaron a circular en redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios. Para muchos, este episodio terminó siendo tan memorable como el propio partido, llegando incluso a eclipsar algunos momentos del encuentro. Sin duda, una anécdota que quedará como parte de las historias curiosas que solo el fútbol es capaz de ofrecer.

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | Real Madrid C.F.

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / Real Madrid C.F.

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League | EFE

Real Madrid vs. Bayern Múnich - Cuartos de final Champions League / EFE

En Portada

Protestas y tensión en Antigua Guatemala por reelección de Walter Mazariegos t
Nacionales

Protestas y tensión en Antigua Guatemala por reelección de Walter Mazariegos

11:23 AM, Abr 08
Entre protestas y acciones sin resolver, Walter Mazariegos es reelecto como rector de la Usact
Nacionales

Entre protestas y acciones sin resolver, Walter Mazariegos es reelecto como rector de la Usac

10:35 AM, Abr 08
Diputados impulsan medidas en busca de transparentar elección de rector de la Usact
Nacionales

Diputados impulsan medidas en busca de transparentar elección de rector de la Usac

10:57 AM, Abr 08
El delantero argentino Agustín Vuletich es nuevo refuerzo de Comunicacionest
Deportes

El delantero argentino Agustín Vuletich es nuevo refuerzo de Comunicaciones

11:46 AM, Abr 08
EN VIVO. Cuartos de final de Liga de Campeones: PSG vs. Liverpoolt
Deportes

EN VIVO. Cuartos de final de Liga de Campeones: PSG vs. Liverpool

11:28 AM, Abr 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana SantaNoticias de Guatemala#liganacionalIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos