 Cubarsí asume "la responsabilidad" de su roja directa
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Cubarsí asume "la responsabilidad" de su roja directa ante Atleti

En una publicación en la red social de Instagram, el central catalán se ha referido a la falta a Giuliano Simeone, la cual derivó en el 0-1.

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Pau Cubarsí se responsabilizó por la derrota ante Atlético de Madrid
Pau Cubarsí se responsabilizó por la derrota ante Atlético de Madrid / FOTO: EFE

El central Pau Cubarsí ha asumido "la responsabilidad" de la roja directa que vio al filo del descanso del duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid (0-2), una acción que, según ha reconocido, "condiciona el partido y la eliminatoria".

En una publicación en la red social Instagram, el central catalán se ha referido a la falta a Giuliano Simeone que significó su expulsión y el posterior gol del argentino Julián Álvarez de libre directo.

"Una acción que condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el futbol y asumo la responsabilidad por el resultado", ha escrito el internacional español.

Pese a ello, Cubarsí, que no podrá jugar en el Riyadh Air Metropolitano, se ha mostrado convencido de las opciones de su equipo de remontar la eliminatoria en el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en la capital española.

"Todavía queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos. Seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. Seguimos adelante, con esfuerzo y determinación, no bajaremos nunca los brazos", ha concluido.

Creen en la remontada

Al igual que Cubarsí, Lamine Yamal también cree en las opciones del Barça. "Esto no ha acabado, culers. Lo daremos todo en la vuelta. Tots units, sempre", ha publicado también en Instagram el delantero de Mataró.

En la misma red social, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha comentado que el equipo mereció "mucho más" en el duelo de ida disputado en el Spotify Camp Nou y ha recordado que "todavía queda el partido de vuelta".

Por su parte, el centrocampista Pedro González 'Pedri', que acabó el partido con unas pequeñas molestias, también se ha conjurado para el segundo partido de la eliminatoria.

"Mientras sea posible, vamos a intentarlo. Siempre, siempre, siempre...¡Força Barça!", ha subrayado el canario en Instagram.

Ronald Araujo: “Si hay algún equipo capaz de remontar esto somos nosotros”

Por su parte, el futbolista francés Antoine Griezmann comentó: “Nos vamos contentos por la victoria, pero queda muchísimo por jugar”.

*Información EFE.

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