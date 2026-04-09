 Selena Harris elegida Gimnasta del Año 2026 de la Región 5
Deportes

Selena Harris elegida como la "Gimnasta del Año 2026 de la Región 5" por la WCGA

La gimnasta estadounidense con origen guatemalteco firma un extraordinario 2026 a nivel universitario.

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Selena Harris fue elegida Gimnasta del Año 2026
Selena Harris fue elegida Gimnasta del Año 2026 / FOTO: IG Selena Harris

La gimnasta estadounidense, con origen guatemalteco, Selena Harris, fue elegida como la "Gimnasta del Año 2026 de la Región 5" por la Women's Collegiate Gymnastics Association (WCGA). Una distinción que reconoce la calidad de la atleta universitaria que está asociada a calificaciones perfectas (10.0).

Selena Harris es la primera gimnasta de los Gators en obtener el premio a la Gimnasta del Año de la Región 5 de la WCGA desde que Trinity Thomas lo consiguiera por tercera vez en 2023. El premio a la gimnasta del año de la región ha recaído en una gimnasta de los Gators en nueve de las últimas trece temporadas.

Selena Harris, quien nación en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, es hija de una guatemalteca, y actualmente cursa su último año universitario en la carrera de Ciencias de la Educación. Los primeros años universitario los hizo en California en Los Angeles (UCLA), ahora lo hace con los Gators de la Universidad de Florida.

Premios de la Región 5 de la WCGA

  • Gimnasta del Año: Selena Harris-Miranda / Florida
  • Entrenador del Año: Justin Howell y Elisabeth Crandall-Howell / Clemson
  • Entrenador Asistente del Año: Erinn Dooley, JJ Ferreira y Morgan Epps / Maryland
  • Administrador del Año: Natalie Honnen / Clemson
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Selena Harris previo a una competencia a nivel universitario - IG de Selena Harris

Más sobre Selena Harris

Como estudiante del último año, Selena Harris ha obtenido grandes logros, que a continuación nombramos:

  • Ganó el Campeonato Regional de Tempe de la NCAA 2026 en la categoría general con la puntuación más alta del país (39.825) en la competición regional de 2026
  • Cuatro distinciones All-America de la WCGA en la temporada regular, todas en el primer equipo: en la clasificación general, salto, barras asimétricas y viga de equilibrio.
  • Consiguió la segunda puntuación total más alta de la temporada a nivel nacional (39.85), impulsada por un 10.0 en barra de equilibrio, para ganar contra LSU, número 2 del ranking. Fue nombrada Gimnasta Nacional y de la Conferencia del Sureste de la Semana por Inside Gymnastics.
  • Ganó el título de barras asimétricas del Campeonato SEC con un récord de 10.0. Obtuvo honores All-SEC.
  • Tercera puntuación de 10.0 en viga de equilibrio obtenida en Kentucky, número 22 del ranking.
  • Compitió como atleta completa nueve veces, ganando cinco títulos de competencia: Contra Arkansas (39.675), en Georgia (39.50), contra LSU No. 2 (39.85), en Kentucky (39.775), en la segunda ronda regional de Tempe de la NCAA (39.825)
  • Máximos de toda la temporada: 9.9755 o mejor - barras asimétricas y viga de equilibrio (10.0), salto y suelo (9.975).
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Selena Harris cursa actualmente su último año de carrera universitaria - IG Selena Harris

*Información de Florida Gators.

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