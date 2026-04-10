 Resultado Comunicaciones vs. Aurora por el Clausura 2026
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Comunicaciones vence al Aurora y es líder momentáneo

El jugador argentino Agustín Vuletich se convirtió el en héroe que necesitaba la afición "Crema".

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Agustín Vuletich celebrando su primer gol con Comunicaciones
Agustín Vuletich celebrando su primer gol con Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

Comunicaciones se jugó esta noche ante Aurora una de sus últimas cartas para lograr la permanencia en la Liga Nacional -llegó a la fecha 19 con 3 puntos de ventaja sobre la zona del descenso-, y también, estaba en juego el liderato del Torneo Clausura 2026. El escenario deportivo fue el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, donde el "Albo" había jugado 9 encuentros, de los cuales perdió 3 (Cobán Imperial, Antigua y Xelajú) y ganó 6 (). No registra empates de local en la actual competición. El "Albo" también tenía el reto de sumar obligatoriamente los minutos para los jugadores de edad limitada, y que en la actualidad son los últimos en ese rubro, y de no cumplir con el reglamento podría perder puntos.

Comunicaciones llegó a este partido golpeado en lo anímico, ya que ayer, la institución blanca informó la baja de Erick Lemus por lesión para los próximos seis meses. Con todo ello, el "Albo" buscó el triunfo ante su clásico rival de antaño, el Aurora F. C.

En media hora de juego no había oportunidades claras de gol, pero sí ya tres amonestados: Jorge Ticurú y José Vivas de Aurora al 11 y 22, respectivamente; y Dairon Reyes al 30, acá los rivales pedían su expulsión, pero no fue aceptada por el árbitro Cristopher Corado.  

En el minuto 38, Marco Domínguez se lesionó y tuvo que abandonar en camilla y entre lágrimas el juego. Su lugar lo ocupó Andersson Ortiz.

El partido terminó en su primera parte con un buen remate de Janpol Morales, pero fue mejor la intervención de Liborio Sánchez, que con una atajada a dos manos evitó la caída de su arco. 

Debut y gol con Comunicaciones 

Con un partido tan cerrado, los movimientos tácticos serían fundamentales, y Marco Antonio Figueroa apostó por el nuevo jugador blanco, el argentino Agustín Vuletich, quien terminó salvado el partido.

Era el minuto 68 cuando Vuletich ingresó al terreno de juego para ocupar el lugar de Dairon Reyes, y cuando se cumplía el 72, apareció de cabeza para definir una extraordinaria jugada y de esa forma un partido complicado para los dirigidos por Figueroa. Comunicaciones puso el 1-0, un resultado que le da por el momento el liderato y lo aleja de la zona del descenso, quedando cerca de la salvación.

  • Últimos partidos de Comunicaciones: Visita a Municipal, recibe a Guastatoya y cierra en Malacatán con Deportivo Malacateco
  • Últimos partidos de Aurora: Recibe a Marquense, visita a Mixco y cierra en Amatitlán ante Mictlán. 

Comunicaciones llegará con los ánimos bien elevados a su siguiente partido, el clásico nacional, el cual se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol el miércoles 15 de abril.   

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Alex Meoño

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Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora / Alex Meoño

Clausura 2026: Comunicaciones vs. Aurora | Alex Meoño

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