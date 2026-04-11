 Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso
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Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso

El MK Dons ganó 2-1 con gol de Nathaniel Méndez-Laing y, a tres jornadas del final de temporada, el ascenso está cada vez más próximo.

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Nathaniel Méndez-Laing celebra su gol ante el Bromley - MK Dons
Nathaniel Méndez-Laing celebra su gol ante el Bromley / FOTO: MK Dons

El MK Dons de Nathaniel Méndez-Laing dio un paso firme hacia el ascenso tras imponerse 2-1 al Bromley en un duelo clave de la League Two. El conjunto local mostró carácter y efectividad desde el inicio, logrando una victoria que no solo le permite recortar distancias con el líder, sino también consolidarse en la zona de ascenso directo a falta de pocas jornadas para el cierre del campeonato.

El gran protagonista del encuentro fue el inglés-guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, quien sorprendió a todos al abrir el marcador cuando apenas corrían 35 segundos de juego. El atacante aprovechó un error defensivo para encarar con decisión hacia la portería rival y definir con precisión, firmando así uno de los goles más tempraneros de la temporada. Posteriormente, Ben Wiles amplió la ventaja para los locales, mientras que Marcus Ifill descontó para la visita, aunque sin evitar la derrota.

El MK Dons acaricia el ascenso

En la tabla de posiciones, el MK Dons se ubica en la segunda posición con 79 puntos, a cuatro del líder Bromley. Sin embargo, más allá de la lucha por la cima, lo realmente significativo es la ventaja de tres unidades que ha logrado sobre el cuarto clasificado, el Notts County. Este margen resulta vital considerando que únicamente los tres primeros lugares aseguran el ascenso directo a la League One, y aún restan tres jornadas por disputarse.

El próximo desafío para el equipo de Méndez-Laing será el sábado 18 de abril, cuando visite al Crewe Alexandra en un encuentro que podría ser determinante. Una victoria acercaría aún más al MK Dons al objetivo del ascenso, consolidando una campaña en la que el aporte del atacante guatemalteco ha sido clave. La ilusión crece en Milton Keynes, donde el sueño de regresar a una categoría superior está cada vez más cerca de hacerse realidad.

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Nathaniel Méndez-Laing volvió a sumar minutos tras varios meses lesionado - MK Dons

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