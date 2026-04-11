Resultado entre Antigua y Municipal por el Clausura 2026

Hora y media después del horario original (19:00 horas), el duelo entre Antigua G. F. C. y Municipal dio por inicio en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, luego que se solventara el problema eléctrico que alimentaba de corriente a las torres de iluminación del escenario deportivo antigüeño.
Solventados los problemas, la luz alumbró el Pensativo y el duelo entre el bicampeón nacional y el "Rojo", que buscaba esta noche el liderato, daba inicio, y con ello las emociones no tardaban en llegar.
El primer grito de gol fue para los dirigidos por el técnico argentino, Mauricio Tapia. Óscar Santis dominó la pelota por la banda de la derecha y levantó un centro milimétrico para que Agustín Maziero se elevara y con un golpe de cabeza venciera a Luis Morán, el portero de Municipal. Era el minuto 5, y con ello, el bicampeón nacional tomaba ventaja en el compromiso.
Cuando se jugaba el 35, el portero de los "Coloniales", Luis Morán se resintió de un problema en la zona del estómago y tras la revisión médica pudo continuar en el partido.
Terminó la primera parte con un Municipal que no remató a puerta, y en el único tiro de los antigüeños fueron efectivos y se fueron al descanso con el triunfo parcial.
Triunfo de Antigua
Para el segundo tiempo, Mario Acevedo, técnico de Municipal, implementó dos cambios: John Méndez y Jonathan Franco (salieron) por José Carlos Martínez y Rodrigo Saravia (entraron), respectivamente.
Municipal buscaba que esos cambios le dieran frescura al juego y ante todo que existiese mayor presencia en el área rival con el talentoso Martínez.
Al 55, José Rosales fue a disputar un balón con Yunior Pérez, pero llegó tarde y terminó por lesionar y sacar del partido, y posiblemente del clásico, a su rival. El defensor de Antigua fue expulsado por Walter López. Los "Coloniales" debían aguantar 35 minutos con un elemento menos.
En el 63, una imagen penosa dejó el espectáculo: Pelea entre aficionados en la grada. Por razones que se desconocen, una riña entre tres a cuatro personas se dio mientras el juego continuaba. Las autoridades de seguridad local debieron actuar para poner el orden entre los hinchas.
Dos minutos después de ese suceso, Cristian Hernández tuvo una gran oportunidad de gol, pero su remate que iba a puerta, terminó estrellándose en uno de los postes de la portería local. El jugador argentino fue sustituido al 68 por César Archila.
Al 81, Luis Morán salvó a su equipo del empate tras dos increíbles intervenciones. La primera a Samayoa y la segunda un cabezazo a puerta de arco del "Flaco" Martínez.
En la tabla de posiciones, hay un empate a 32 puntos entre Comunicaciones y Mixco (ambos con diferencia de gol de +3), pero el líder es el "Albo" por más goles anotados. Luego viene otro empate a 30 puntos entre Xelajú y Antigua, por mejor diferencia de gol, el "Superchivo" es tercero y el "Panza Verde" es cuarto. La quinta casilla es para Municipal con 29 unidades. Mañana juega Cobán Imperial (28 puntos) y puede mover un poco las posiciones.
Fecha 19 del Torneo Clausura 2026
- Comunicaciones 1-0 Aurora: Agustín Vuletich
- Mixco 3-1 Xelajú: Nicolás Martínez, Kennedy Rocha y Fernando Arce / Harim Quezada
- Antigua 1-0 Municipal: Agustín Maziero
- Marquense 1-0 Mictlán: En juego
- Cobán Imperial vs. Guastatoya, domingo 12 de abril a las 14:00 horas
- Achuapa vs. Malacateco, domingo 12 de abril a las 16:00 horas