 El Tottenham termina la jornada en zona de descenso
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El histórico Tottenham termina la jornada en zona de descenso

Los 'Spurs' cayeron 1-0 ante el Sunderland y a falta de seis jornadas para que termine la temporada, se ubican en el puesto 18 de la Premier League.

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El Tottenham podría perder la categoría en Inglaterra - Tottenham Hotspur
El Tottenham podría perder la categoría en Inglaterra / FOTO: Tottenham Hotspur

El Tottenham Hotspur atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras caer este domingo por 1-0 ante el Sunderland, resultado que lo deja en puestos de descenso a falta de seis jornadas para el final de la temporada. El conjunto del norte de Londres se ubica en la decimoctava posición, a dos puntos de la salvación, en un escenario que enciende todas las alarmas en la Premier League.

Más allá del resultado, la jornada dejó una imagen preocupante para los ‘Spurs’: la lesión de Cristian Romero. El defensor argentino abandonó el terreno de juego entre lágrimas tras un fuerte choque con Antonin Kinsky, evidenciando un intenso dolor en su rodilla. La situación genera incertidumbre no solo en el club, sino también de cara al próximo Mundial, que comenzará en apenas dos meses.

El Tottenham en situación crítica

El equipo londinense no logra revertir su mala dinámica. En lo que va de 2026, el Tottenham no conoce la victoria en liga, una racha que se mantiene incluso tras la llegada de Roberto De Zerbi, quien debutó en el banquillo en este encuentro como el tercer técnico del club en la temporada. La falta de resultados positivos y la fragilidad defensiva han sido constantes en un equipo que parece haber perdido confianza en los momentos clave.

Por su parte, el Sunderland celebró un triunfo vital gracias al tanto de Nordi Mukiele en la segunda mitad, resultado que lo impulsa hasta la décima posición, a solo dos puntos del Chelsea, sexto en la tabla. Mientras tanto, la presión crece sobre el Tottenham, que afrontará un duelo determinante ante el Brighton & Hove Albion la próxima jornada, con la obligación de sumar su primera victoria del año si quiere mantener vivas sus opciones de permanencia.

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