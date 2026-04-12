Manchester City gana y pone la Premier League al rojo vivo

La recta final de la Premier League está al rojo vivo y promete un desenlace cargado de tensión. El Manchester City dio un golpe de autoridad este domingo tras imponerse con contundencia por 0-3 al Chelsea, resultado que le permite recortar distancias en la lucha por el título. La caída del Arsenal ante el Bournemouth deja a los de Pep Guardiola dependiendo de sí mismos, con seis puntos de desventaja pero un partido menos y un enfrentamiento directo aún por disputarse.
El duelo en el Etihad Stadium el próximo domingo se perfila como una auténtica final anticipada. A falta de seis jornadas, cada punto es oro y cualquier error puede resultar decisivo. El City supo aprovechar la oportunidad tras un primer tiempo discreto, donde incluso pudo verse por detrás en el marcador. Sin embargo, la falta de puntería del Chelsea y algunas intervenciones clave en defensa mantuvieron el equilibrio hasta el descanso, momento en el que los visitantes cambiaron por completo la dinámica del encuentro.
El Manchester City depende de sí mismo para ganar la Premier League
En la segunda mitad, el conjunto ‘sky blue’ mostró su mejor versión, con intensidad, precisión y una notable efectividad. El joven Nico O’Reilly abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro medido de Rayan Cherki, quien fue una de las figuras del encuentro. Poco después, una acción individual del propio Cherki terminó en el segundo tanto, obra de Marc Guéhi, mientras que Jérémy Doku sentenció el partido tras aprovechar un error en salida de balón rival. La reacción del City fue contundente y dejó claro que no está dispuesto a ceder la corona sin luchar hasta el final.
Con este triunfo, el Manchester City mete presión a un Arsenal que ve peligrar un título que se le resiste desde hace más de dos décadas. La lucha por la Premier entra en su fase más emocionante, con dos gigantes separados por detalles mínimos y un calendario que aún guarda enfrentamientos directos decisivos. Todo apunta a un cierre de temporada vibrante, donde cada jugada, cada gol y cada error pueden inclinar la balanza en una de las ligas más competitivas del mundo.