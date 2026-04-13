 Condenan al exciclista español Óscar Freire
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Condenan al exciclista español Óscar Freire

Freire, triple campeón del mundo y ganador de la Milán-San Remo, fue condenado por insultar y acosar a su expareja tras reconocer los hechos ante la justicia.

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Foto de archivo de Óscar Freire en los Juegos Olímpicos del 2000 - EFE
Foto de archivo de Óscar Freire en los Juegos Olímpicos del 2000 / FOTO: Agencia EFE

El nombre de Óscar Freire ocupa un lugar destacado en la historia del ciclismo mundial, no solo por sus logros deportivos, sino también por los episodios más recientes de su vida personal que han trascendido a la opinión pública. El exciclista cántabro, reconocido por su talento en las grandes clásicas y campeonatos internacionales, vuelve a ser noticia tras una resolución judicial que ha generado atención mediática en España.

En el ámbito judicial, Freire ha sido condenado a nueve días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja. La sentencia, dictada en un juicio rápido celebrado en Torrelavega, también incluye la prohibición de comunicarse o acercarse a ella durante seis meses. El exdeportista reconoció los hechos y aceptó la pena solicitada por la fiscalía, lo que permitió cerrar el proceso mediante un acuerdo entre las partes implicadas.

¿Quién es Óscar Freire?

Los hechos que motivaron la denuncia se remontan a episodios de presunto acoso, según la versión de su expareja, quien acudió a la Guardia Civil afirmando que Freire la seguía de manera insistente, la insultaba y que incluso sospechaba de comportamientos invasivos como la supuesta colocación de micrófonos. Esta situación derivó en su detención en su localidad natal, dentro de un contexto personal marcado por un proceso de divorcio.

Este episodio contrasta con la brillante trayectoria deportiva de Freire, quien fue tres veces campeón del mundo de ciclismo en ruta (1999, 2001 y 2004) y ganador en tres ocasiones de la prestigiosa clásica Milán-San Remo. Su estilo inteligente y su capacidad para imponerse en finales ajustados lo convirtieron en uno de los corredores más admirados de su generación. A lo largo de su carrera, compitió en equipos de élite y dejó una huella imborrable en el pelotón internacional.

Tras su retirada en 2012, motivada en parte por una caída durante el Tour de Francia, Freire intentó mantenerse vinculado al deporte, incluso incursionando en el automovilismo. Sin embargo, su figura pública ha quedado recientemente marcada por este proceso judicial, que pone de relieve la complejidad de la vida personal de los deportistas una vez finalizada su etapa profesional.

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