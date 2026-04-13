El partido entre Atlético-Barça es declarado de alto riesgo

El enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ha sido catalogado como de alto riesgo por las autoridades competentes. El encuentro, que se disputará este martes en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ha generado una gran expectación, no solo por su relevancia deportiva, sino también por el importante dispositivo de seguridad que se desplegará para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.
De acuerdo con la Delegación del Gobierno en Madrid, cerca de 1.500 efectivos de seguridad y emergencias participarán en el operativo especial diseñado para este evento. Se espera una asistencia masiva que llenará las 69.000 localidades del estadio, incluyendo aproximadamente 3.500 aficionados del conjunto azulgrana. Este contexto ha llevado a reforzar los protocolos habituales para evitar incidentes y asegurar una convivencia adecuada entre ambas aficiones.
Atlético y Barça se juegan el pase a semifinales
La calificación de alto riesgo, otorgada por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, implica la aplicación de medidas adicionales tanto dentro como fuera del recinto. Entre ellas, destacan los controles más estrictos en la venta de entradas, la separación estratégica de las hinchadas y un aumento significativo de la presencia policial en los alrededores del estadio. Estas acciones buscan prevenir cualquier altercado y garantizar el desarrollo normal del espectáculo deportivo.
El dispositivo contará con la participación de diversas unidades de la Policía Nacional, así como de la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid. Además, se sumarán servicios de emergencia como SAMUR-Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, junto con agentes de movilidad y personal de seguridad privada del club. También se reforzará la vigilancia en el servicio de Metro, con el objetivo de asegurar los desplazamientos de los aficionados. Todo este despliegue refleja la magnitud del evento y el compromiso de las autoridades por preservar la seguridad en una cita de gran relevancia internacional.