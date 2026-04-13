Lamine Yamal confía en la remontada ante el Atlético

En la antesala de un duelo decisivo frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, Lamine Yamal compareció ante los medios con una serenidad poco habitual para su edad. El joven extremo del FC Barcelona transmitió confianza en la capacidad de su equipo para revertir la eliminatoria, dejando claro que el vestuario mantiene intacta la fe en sus posibilidades. A poco más de 24 horas del encuentro, su discurso reflejó madurez, compromiso y una notable ambición competitiva.
Sobre la posibilidad de remontar, Yamal fue contundente: "Creo que somos un equipo joven, todos culés, muy culés, lo hemos demostrado. Tenemos que hacer lo que toda la temporada, luchar por este escudo e intentar estar en semifinales". El canterano insistió en que el equipo debe mantenerse fiel a su identidad: "Tenemos que jugar como sabemos. Intensidad sin perder nuestro juego. No hay que pensar que es un milagro remontar. Es verdad que empezamos 2-0 pero hay que jugar como sabemos".
Lamine Yamal confía en la remontada
En cuanto a la responsabilidad individual, el extremo restó protagonismo a su figura pese a su creciente impacto en el equipo. "Por suerte estoy jugando en el Barça y hay jugadores de mucha calidad. No creo que todo pase por mí, pero si pasase eso no me importaría. Tenemos muchos jugadores que pueden remontar", aseguró. Además, reveló una curiosa fuente de inspiración al mencionar a LeBron James: "Es uno de los referentes que me puede inspirar para el partido de mañana. Ojalá me salga igual que él. Tenemos muchos veteranos, jugadores jóvenes... no soy el único".
El mensaje hacia la afición también fue claro y directo, apelando al orgullo y al compromiso: "Prometemos que si quedamos eliminados será luchando hasta el final, dejaremos todo por este escudo. Será un partido de noventa minutos o más porque no está acabado. Es posible la remontada, por eso estamos aquí". Asimismo, recordó las críticas recibidas al inicio de la temporada: "Con muchas ganas. A principio de temporada se cuestionó mi nivel, lo de la pubalgia. Quería que llegara este momento porque es cuando salen los jugadores de verdad".
Finalmente, Yamal abordó distintos aspectos de su presente y su proyección futura, destacando su ambición y su arraigo con el club. "Me encuentro muy bien, con muchas ganas. Estoy motivado para eso. Espero poder marcar las diferencias... que el Cholo me haga algún favor y me ponga uno contra uno contra algún jugador", comentó en tono distendido, en referencia a Diego Simeone. También expresó su admiración por Neymar: "Le he visto muchas veces. Ha marcado toda mi infancia, es mi ídolo y estaré agradecido por lo que le ha dado al fútbol. Pagas una entrada por verle. Darle las gracias por lo que le ha dado al fútbol".