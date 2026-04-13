Futbolista ghanés pierde la vida en asalto tras un partido

El fútbol ghanés se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento del joven delantero Dominic Frimpong, quien perdió la vida a los 20 años en un violento asalto armado. El jugador, que militaba en el Berekum Chelsea, viajaba junto a su equipo en autobús luego de disputar un encuentro de la primera división contra el FC Samartex cuando ocurrió el fatal incidente.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Federación Ghanesa de Fútbol, el suceso tuvo lugar el pasado domingo en una carretera del noroeste del país, entre las localidades de Bibiani y Goaso, cerca de Ahyiresu. Según las primeras investigaciones, un grupo de hombres armados bloqueó la vía con el objetivo de perpetrar un robo. Durante el asalto, se produjo un forcejeo en el que Frimpong resultó gravemente herido por un disparo.
Luto en el futbol ghanés
El futbolista fue trasladado de urgencia a un hospital en Bibiani, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después. Las autoridades policiales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este acto de violencia que ha conmocionado al entorno deportivo y a la sociedad ghanesa en general.
La Federación expresó su profunda consternación ante la pérdida de quien consideraban un talento prometedor del fútbol nacional. Asimismo, anunció que revisará y reforzará las medidas de seguridad para los equipos que se desplazan por el país. Frimpong, quien había anotado dos goles en trece partidos esta temporada tras su llegada desde el Aduana Stars, deja un vacío significativo en su club y en el fútbol de Ghana, que hoy llora la partida de uno de sus jóvenes valores.