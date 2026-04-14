Mascherano presenta su renuncia como técnico del Inter Miami

El Inter Miami ha quedado sacudido por una noticia inesperada: la renuncia de Javier Mascherano como director técnico. El estratega argentino decidió dar un paso al costado por motivos personales, poniendo fin a una etapa breve pero profundamente exitosa al frente de las ‘garzas’. Su salida marca un punto de inflexión para un club que venía consolidándose como una potencia dentro de la Major League Soccer.
En un comunicado cargado de gratitud, Mascherano expresó: "Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF". El exmediocampista también agradeció a la institución, a los trabajadores del club y, especialmente, a los jugadores, a quienes atribuyó gran parte del éxito reciente. "También quiero agradecer al hincha y a toda La Familia de Inter Miami, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible", añadió, dejando claro el vínculo emocional construido durante su gestión.
Los números de Javier Mascherano
La etapa de Mascherano será recordada como una de las más brillantes en la corta historia del club. En su primera temporada, condujo al equipo a conquistar dos títulos de gran relevancia, incluyendo la primera MLS Cup de la institución, además del campeonato de la Conferencia Este. Bajo su liderazgo, el equipo firmó una campaña histórica en 2025, con un total de 101 goles entre temporada regular y playoffs, estableciendo un nuevo récord en la liga, así como una marca inédita de 20 anotaciones en postemporada.
El impacto del técnico argentino no se limitó al ámbito local. En el escenario internacional, el Inter Miami hizo historia durante el Mundial de Clubes 2025, al convertirse en el primer club de la MLS en alcanzar las rondas eliminatorias. Además, logró hitos sin precedentes para la región, como vencer a un rival europeo en un partido oficial y convertirse en el primer equipo estadounidense en ganar en ese nuevo formato del torneo. A nivel regional, el club alcanzó las semifinales de la Concacaf Champions Cup y disputó su segunda final de la Leagues Cup.
Tras la salida de Mascherano y su cuerpo técnico, que lo acompañó desde enero de 2025, el club ya ha tomado decisiones para asegurar la continuidad del proyecto deportivo. Guillermo Hoyos asumirá de manera inmediata la dirección técnica del primer equipo en los próximos compromisos. La institución afronta ahora el desafío de mantener el alto nivel competitivo alcanzado, mientras digiere la partida de un entrenador que dejó una huella imborrable en tiempo récord.