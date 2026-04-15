Guastatoya y Marquense ganan y sueñan con la permanencia

Los Deportivos Marquense y Guastatoya, involucrados en la lucha por la permanencia en la Liga Nacional, obtuvieron victorias que le dan esperanza de poder lograr el objetivo de evitar el descenso a falta de dos partidos para que culmine la fase regular del Torneo Clausura 2026 y se conozcan a los dos clubes que perderán su categoría.
El Deportivo Marquense visitó a los "Aurinegros" del Aurora F. C. en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán. Y con un gol del futbolista uruguayo Diego Casas, los "Leones Amarillos del Occidente" lograron un triunfo importante en su lucha por la permanencia.
El jugador sudamericano alcanzó su anotación número 13 del campeonato, e igualó al argentino Nicolás Martínez de Deportivo Mixco, quien aún debe jugar en esta jornada 20 del Clausura 2026, poniendo al rojo vivo la lucha individual por el título de goleador, donde Martínez busca su título número tres de forma consecutiva con los mixqueños.
Por su parte, los "Aurinegros" están en una situación difícil, y están casi sin opciones de clasificar a los cuartos de final de este certamen.
Goleada del "Pecho Amarillo" de Guastatoya
A las 18:00 horas en el estadio David Cordón Hichos, el Deportivo Guastatoya enfrentó la primera de tres finales, donde busca evitar el descenso. El primer obstáculo era difícil, ya que frente a ellos estaba el bicampeón nacional, Antigua G. F. C.
Pero los guastatoyanos jugaron realmente una final, entendieron las dimensiones del partido y salieron más que a vencer a matar, y literalmente mataron futbolísticamente su rival, lo golearon 3-0 para que en la "Tierra de la Amistad" se viva una felicidad total acompañada de una ilusión de poder lograr la permanencia en la máxima liga del futbol guatemalteco.
Nelso García (48), Víctor Ávalos (55) y Keyshwen Arboine (84) hicieron los goles que tienen con vida al Deportivo Guastatoya, que ahora piensa en la visita a Comunicaciones y cerrar de local ante Marquense para lograr el objetivo de lograr la permanencia.