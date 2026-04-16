Carrera 5K y 10K gratuita en Santa Catarina Pinula por el Día del Padre

Santa Catarina Pinula se prepara para una celebración masiva del Día del Padre con la quinta edición de su Carrera Familiar 5K y 10K, un evento que promete reunir a 5,000 corredores el domingo 21 de junio de 2026. La Municipalidad, bajo el liderazgo del Alcalde Ingeniero Sebastian Siero, ha anunciado que la participación será totalmente gratuita, reafirmando su compromiso con el fomento de espacios deportivos y de convivencia sana para todas las familias del municipio.
Esta iniciativa no solo busca promover el deporte, sino también fortalecer los lazos comunitarios en un ambiente festivo y seguro. La carrera ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando un 230% más de participantes desde su primera edición. Los inscritos oficialmente recibirán un completo kit que incluye una camiseta conmemorativa, un chip de medición de tiempo, una bolsa de corredor, hidratación, regalos de los patrocinadores y una medalla al cruzar la meta.
El éxito de este evento es posible gracias al valioso apoyo de diversas marcas aliadas como Gasolineras UNO, Banco Industrial, Condado Concepción, Fontabella, Capillas Las Flores, Agua Pura Salvavidas, Revive, Pradera Concepción, GNC, Futeca, Caplin Point y Helios, quienes contribuyen a ofrecer una experiencia de primer nivel.
Un Circuito Renovado para una Mejor Experiencia
Una de las principales novedades de esta quinta edición es la optimización del recorrido, que se completará en una sola vuelta para mejorar el flujo de los corredores. Ambos circuitos, tanto el de 5K como el de 10K, compartirán el mismo punto de partida y meta, ubicados frente a la gasolinera Shell, en las calles internas de Condado Concepción.
La ruta compartida llevará a los atletas hacia el paso a desnivel "Señor de Esquipulas" en Don Justo, sobre la Carretera a El Salvador, para luego retornar en el límite del municipio y descender en el carril con dirección a oriente.
Para el circuito de 5K, los participantes retornarán sobre la Carretera a El Salvador antes de llegar al ingreso de la Calle Real de Puerta Parada. Este punto estará señalizado y con apoyo de seguridad, permitiendo el ingreso a Condado Concepción por el carril auxiliar frente a McDonald’s, directo hacia la meta.
Los atletas del circuito de 10K, por su parte, continuarán por la carretera principal hasta el final del paso a desnivel de Santa Rosalía. Allí, efectuarán el retorno para subir e ingresar por el carril auxiliar frente a McDonald’s, dirigiéndose también hacia la meta.
Seguridad y Logística Vial Prioritarias
La tranquilidad y seguridad de todos los asistentes son aspectos fundamentales. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula ha diseñado un operativo especial que incluirá el cierre parcial de la Carretera a El Salvador, habilitando un carril reversible para el ascenso y descenso de vehículos. Esto garantizará que los corredores disfruten del circuito con total seguridad, complementado con diversos puntos de asistencia médica y seguridad de la Policía Municipal durante todo el recorrido.
Meta y Zona de Recuperación para las Familias
Al finalizar el recorrido en Condado Concepción, los padres y sus familias podrán disfrutar de una completa Zona de Recuperación. Este espacio estará equipado con áreas de descarga muscular, atención médica y activaciones especiales de los patrocinadores, todo diseñado para celebrar el esfuerzo de los participantes en un ambiente festivo y de camaradería.
Proceso de Inscripción: ¡Asegura tu Cupo Gratuito!
Las inscripciones para esta esperada carrera darán inicio el 17 de abril y son completamente gratuitas, reflejando el compromiso municipal con la promoción de una vida activa y saludable. Los cupos son limitados y se asignarán por orden de llegada.
El proceso de registro permite la inscripción de grupos:
- Vecinos de Santa Catarina Pinula: Presentando su DPI, pueden asegurar el cupo de hasta 10 personas, siempre que todos sean vecinos del municipio.
- Público en General: Cada persona puede inscribirse a sí misma y a un máximo de 3 acompañantes (hasta 4 cupos por turno).
Los centros de inscripción habilitados son:
- Pradera Concepción
- Anexo municipal de Puerta Parada
- Anexo municipal en Minuto Muxbal
- Farmacia Municipal de Piedra Parada Cristo Rey
- Clínica Municipal de Aldea El Pajón
- Oficina Municipal del Empleo en El Carmen
- Edificio Municipal en Cabecera