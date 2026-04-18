Resultado Marquense vs. Municipal por el Clausura 2026

Tras una larga espera de una hora y 23 minutos, el partido entre Deportivo Marquense y Municipal por la fecha 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional se desarrolló en el estadio Marquesa de la Ensenada luego de que se retrasara por una densa neblina.
Cuando restaban 15 minutos para el inicio del juego, una neblina empezó a caer sobre el escenario deportivo, situación que hizo se perdiera la visibilidad por lo que el partido corría el riesgo de no arrancar en su horario habitual.
Y tras 15 minutos de espera, se llegó la hora pactada (20:00 horas) y la visibilidad era nula, por lo que el cuerpo arbitral, encabezado por Cristopher Corado, conversó con los capitanes de ambos clubes y decidieron dar un lapso de media hora para saber si las condiciones climáticas habían mejorado.
A las 20:30 horas, la visibilidad empezó a mejorar, aunque el proceso era lento, y se extendía la espera a las 21:00 horas, tiempo en el cual o se iniciaba el duelo o se reprogramaba para el domingo.
Al final de la espera, se decidió que el juego se realizaría y luego de la etapa de calentamiento el compromiso comenzó a las 21:23 horas ante la presencia de una muy buena cantidad de aficionados que desde horas de la tarde ya se habían hecho presente en el estadio de los "Leones".
Ventaja de Municipal
La primera parte marcó un duelo parejo y con pocas oportunidades de gol. Los ataques más llamativos fueron elaborados por Municipal a pesar de que la presión en este duelo era para los locales de Marquense.
Cristian Hernández terminó siendo el jugador decisivo de los "Rojos" durante la primera etapa, no solo por el gol anotado, si no por lo que generó en la ofensiva.
Al 21, Javier Colli tuvo problemas con un remate, pero en dos tiempos logró quedarse con el esférico.
Luego vino el show de Hernández. Cristian sacó un remate que hizo temblar a Marquense, pero en el fondo bien Colli para atrapar la intención de gol de los visitantes.
En el 30, un pase filtrado por Cristian Hernández llegó a Rudy Muñoz, quien tras sacarse a Javier Colli remató a puerta, pero su tiro pegó en la parte externa de la red y se perdió el gol. Dicha jugada también estaba ilícita ya que Yasnier Matos había participado en la misma, y estaba en una clara posición adelantada.
Cuando se llegó al 38, vino el premio para Cristian Hernández tras recibir un pase filtrado desde la línea que divide el terreno de juego en dos partes iguales, el argentino tomó el esférico, se encarriló al arco y remató fuerte para vencer a un Javier Colli y decretar el 0-1. Un duro golpe para los visitantes.
Municipal liquida el partido
Para la segunda parte, el juego empezó bajo una leve neblina que ponía en peligro la continuidad del juego, pero el árbitro Corado dio un tiempo de gracia para determinar qué pasaría ya con el juego en desarrollo.
Marquense utilizó dos variantes para el inicio del duelo: Elvi Elington y Josué Cano ingresaron y salieron Marco Tulio Rodas y Miguel Escobar, respectivamente.
Entre la neblina espesa, el árbitro marcó un penalti a favor de Marquense a los 47. Llegó Diego Casas al cobro y a los 50, el futbolista uruguayo colocaba el empate en el partido. Dicho gol era importante para el sudamericano ya que en lo individual llegaba a los 14 tantos, y superaba los 13 de Nicolás Martínez de Mixco, para convertirse en el nuevo goleador de la competencia. Martínez juega este domingo ante Aurora en casa y buscará no solo empatar sino superar al uruguayo.
Cuando todo era alegría en el estadio Marquesa de la Ensenada apareció una jugada a balón detenido para los "Rojos", la cual la terminó por resolver Jefry Bantes al 75 y con ello firmar una tremenda e importante victoria como visitante.
El duelo se terminó con una anotación de Rudy Muñoz al 90+2 para un contundente 1-3.
Con este triunfo, Municipal toma el liderato de forma provisional, pero gana la tabla acumulado y se convierte en el equipo más regular de la temporada 2025-2026.
Por su parte, Marquense ni asegura boleto en cuartos de final, ni la permanencia en la Liga Nacional. En la última fecha, los "Leones Amarillos del Occidente" jugarán de visita ante Guastatoya buscando la salvación.
#Clausura2026 | Nuestra intención era presentarles el gol de Diego Casas, pero nos encontramos con este pedido especial por parte de los aficionados locales ?. ? @DJVasquez_.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) April 19, 2026
?Marquense 1-1 Municipal ?
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