 Confirman captura del exfutbolista Pedro Samayoa
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Confirman captura del exfutbolista Pedro Samayoa

El MP confirmó la captura en EE. UU. de Pedro Samayoa, su madre y su hermano, requeridos por el caso Claudina Velásquez; permanecen detenidos mientras se define su situación legal.

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Pedro Samayoa, exjugador guatemalteco y su familia estuvieron involucrados en la muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz - PNC y Municipal
Pedro Samayoa, exjugador guatemalteco y su familia estuvieron involucrados en la muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz / FOTO: PNC y Municipal

El Ministerio Público confirmó la captura en Estados Unidos del exfutbolista Pedro Julio Samayoa Moreno, junto a su madre, Zully Moreno Barbier, y su hermano, Eduardo Alejandro Samayoa Moreno. Los tres tenían órdenes de captura vigentes emitidas en 2025 por un juzgado de mayor riesgo y son señalados por su presunta implicación en el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en 2005.

Actualmente, los detenidos se encuentran recluidos en el Stewart Detention Center, un centro de detención migratoria en el estado de Georgia. Según registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los tres figuran con reportes activos de detención. Hasta el momento, no se ha establecido con claridad si su captura responde a una situación migratoria irregular o a la ejecución de una alerta internacional vinculada a las órdenes judiciales emitidas en Guatemala.

Pedro Samayoa, involucrado en la muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz

Las órdenes de captura en su contra incluyen los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio, según informó en su momento el Ministerio Público. Estas diligencias se producen en un contexto de presión internacional, luego de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado guatemalteco por su responsabilidad en la falta de diligencia en la investigación del caso. El fallo evidenció graves irregularidades, así como la influencia de estereotipos de género en el manejo del expediente.

El asesinato de Claudina Velásquez Paiz se ha convertido en un símbolo de las fallas estructurales en la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres. La joven desapareció el 12 de agosto de 2005 tras salir de la universidad, y su búsqueda no fue activada de inmediato por las autoridades. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en la calzada Roosevelt, con signos de extrema violencia. Este caso, junto a otros similares, impulsó la creación de la Alerta Isabel-Claudina, un mecanismo de búsqueda urgente para mujeres desaparecidas en el país.

Antes de ser vinculado al proceso penal, Pedro Samayoa tuvo una carrera como mediocampista en el fútbol nacional, con paso por clubes como Municipal, Mixco, Universidad de San Carlos, Petapa, Xelajú y Mictlán. Su nombre trascendió el ámbito deportivo cuando fue señalado en el caso, en el que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mantenía una relación de amistad con la víctima. En su declaración inicial, indicó que la acompañó a una fiesta la noche de su desaparición, asegurando que ella se retiró sola.

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Pedro Samayoa -

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