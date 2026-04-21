Destapan nuevo escándalo en el futbol italiano

El fútbol italiano vuelve a estar en el centro de la polémica tras la reciente operación de la Guardia de Finanza que destapó una red vinculada a la explotación de la prostitución y la organización de eventos de ocio nocturno dirigidos a clientes de alto poder adquisitivo. Entre estos, según las investigaciones, se encontrarían futbolistas de primer nivel, incluidos jugadores de la Serie A. El caso, que ya está en manos del Tribunal de Milán a solicitud de la Fiscalía, ha generado un fuerte impacto mediático y reavivado el debate sobre la conducta extradeportiva de las figuras del deporte.
La operación concluyó con cuatro personas bajo arresto domiciliario, acusadas de favorecer la prostitución y de blanqueo de capitales derivados de esta actividad. De acuerdo con la Unidad de Policía Económica y Financiera, la organización funcionaba bajo la apariencia de una agencia de eventos que ofrecía experiencias exclusivas. Estas incluían cenas en locales selectos, alojamiento en hoteles de lujo y la compañía de mujeres, en paquetes que podían alcanzar varios miles de euros.
Escándalo en el futbol italiano
Uno de los elementos más controvertidos del caso es el uso de óxido nitroso, conocido popularmente como "gas de la risa", empleado como sustancia recreativa durante estos encuentros. Aunque este compuesto tiene aplicaciones médicas legítimas, su uso en contextos de ocio nocturno ha sido objeto de creciente preocupación por sus efectos y su potencial abuso. Las autoridades señalaron que su consumo formaba parte de la oferta dirigida a una clientela selecta.
A pesar de la magnitud del escándalo, las autoridades han aclarado que los clientes no están siendo investigados, ya que, según la legislación vigente, no se ha identificado delito en su conducta ni indicios de violencia. Este aspecto ha generado un intenso debate en la opinión pública, especialmente en torno a clubes como AC Milan y Inter de Milán, mencionados en el entorno del caso debido a la posible implicación indirecta de algunos de sus jugadores, aunque sin nombres confirmados.
La investigación también permitió la incautación de más de 1,2 millones de euros considerados beneficios ilícitos. Según las pesquisas, la red operó durante años captando mujeres, incluidas escorts profesionales, que eran alojadas en propiedades vinculadas a la organización y remuneradas por sus servicios. Este nuevo escándalo no solo sacude la imagen del fútbol italiano, sino que también pone en evidencia la compleja relación entre el deporte de élite, el dinero y los excesos fuera del terreno de juego.