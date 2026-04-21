El histórico Leicester desciende a tercera división

El Leicester City consumó uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente al confirmar su descenso a la tercera división del fútbol inglés (League One), tras empatar 2-2 frente al Hull City. El resultado selló matemáticamente su caída cuando aún restan dos jornadas para el cierre del campeonato, en un desenlace que contrasta de forma drástica con los años dorados del club.
La debacle deportiva llega en un momento especialmente simbólico, ya que coincide con el décimo aniversario de la histórica consagración en la Premier League, considerada una de las mayores hazañas del fútbol moderno. Aquel inolvidable equipo, liderado por figuras como Jamie Vardy, N'Golo Kanté y Riyad Mahrez, pasó de luchar por la permanencia a conquistar el título en la temporada 2015-2016, sorprendiendo al mundo entero.
Leicester City toca fondo
No obstante, la caída actual no responde únicamente a lo deportivo. El club recibió una sanción de seis puntos por irregularidades financieras cometidas en la campaña anterior, castigo que fue ratificado tras ser apelado sin éxito. Esta penalización terminó siendo determinante en la clasificación y aceleró un descenso que ya parecía inevitable, agravando una crisis que se arrastra desde temporadas recientes.
En perspectiva histórica, este descenso resulta aún más impactante si se considera que el Leicester solo había pasado una temporada en la tercera categoría, en la campaña 2008-2009. Desde entonces, vivió un ascenso meteórico que incluyó no solo la conquista de la liga, sino también una destacada participación en la Liga de Campeones y títulos como la FA Cup y la Community Shield. Hoy, sin embargo, el club enfrenta un nuevo reto: reconstruirse desde abajo y tratar de recuperar la identidad que alguna vez lo llevó a la cima del fútbol inglés.