 Robert Lewandowski podría llegar al futbol italiano
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Robert Lewandowski podría llegar al futbol italiano

Sin contactos para extender su vínculo con el Barça, Robert Lewandowski perfila su futuro lejos del club blaugrana, con el fútbol italiano como opción firme.

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Robert Lewandowski, delantero de la Selección de Polonia - instagram @_rl9
Robert Lewandowski, delantero de la Selección de Polonia / FOTO: instagram @_rl9

El futuro de Robert Lewandowski comienza a perfilarse como uno de los temas más atractivos del próximo mercado de fichajes en Europa. El delantero polaco, actualmente en el FC Barcelona, finaliza contrato este verano y, ante la falta de avances en su renovación, ya explora nuevas opciones para continuar su carrera al más alto nivel competitivo.

En este escenario, la Juventus de Turín ha irrumpido con fuerza en la puja por el experimentado goleador. Según informaciones procedentes de Italia, el conjunto ‘bianconero’ estaría dispuesto a ofrecerle un contrato cercano a los seis millones de euros anuales más variables, con la intención de reforzar su ataque y volver a posicionarse como candidato firme al título de la Serie A. La necesidad de un ‘9’ de garantías se ha vuelto evidente tras una temporada marcada por la irregularidad y los problemas físicos de Dusan Vlahović.

Otros posibles destinos de Robert Lewandowski

La competencia, sin embargo, no se limita a Turín. El AC Milan también ha mostrado interés en hacerse con los servicios del delantero, quien incluso se habría ofrecido como agente libre al club ‘rossonero’. La operación es vista como una oportunidad estratégica para un equipo que ha evidenciado dificultades en la definición durante la temporada. Detrás de estos movimientos aparece la figura de su representante, Pini Zahavi, quien ya se encuentra explorando distintas alternativas ante la incertidumbre contractual del jugador.

A pesar de contar con propuestas económicamente superiores desde mercados emergentes como Arabia Saudí o Estados Unidos, la prioridad de Lewandowski sigue siendo mantenerse en la élite del fútbol europeo. En ese contexto, tanto la Juventus como el Milan emergen como destinos viables para un delantero que, a sus 30 y tantos años, aún conserva un olfato goleador capaz de marcar diferencias en cualquier equipo que aspire a competir por títulos.

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Robert Lewandowski culmina contrato con Barcelona al final de temporada - EFE

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