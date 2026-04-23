Raúl Furlán participará en evento de calistenia en Italia

El atleta guatemalteco Raúl Furlán, quien había logrado su clasificación al 17º Campeonato Mundial de Calistenia, el cual sería en Roma, Italia, del 13 al 14 de junio de 2026, recibió, al igual que otros deportistas, una mala noticia y fue la cancelación del evento mundial, situación que parecía afectar todo un proceso de exigente preparación, ante ello, se ha decidido el cambio de nombre del evento y Cali Link Up dará oportunidad a los practicantes de la calistenia ser parte de un evento internacional, el cual se celebrará en los mismo días y país donde originalmente estaba designado el Mundial de Calistenia.
A través de las redes sociales se informó que, la Federación Mundial de Entrenamiento Callejero y Calistenia había cancelado el Campeonato Mundial de Calistenia que se celebraría en Italia, pero que Cali Link Up tomaba la iniciativa de organizar una competición internacional en las mismas fechas, mismo país. Dicho evento contará con tres disciplinas diferentes, donde los mejores cuatro atletas de resistencia se clasificarán a las finales donde ya se repartirá el podio de la competición.
Según se informó, para la categoría de varones estarán las divisiones de los -80 kilogramos, 80 kilogramos, +90 kilogramos y la de veteranos (más 35 años). En el caso de mujeres, estarán abiertas las categorías: absoluta (menores de 35 años) y la de veteranas (más de 35 años).
Este evento, que sustituirá al Mundial, contará con jueces de clase mundial y los más estrictos estándares de movimiento. Y es acá donde nace el gran reto para el atleta chapín Raúl Furlán, quien debe seguir con su preparación y absorber los costos para el viaje al "Viejo Continente".
Entrevista a Raúl Furlán
¿Cómo recibiste la noticia de la cancelación del Mundial y cómo sigue esa preparación de cara al evento internacional?
Raúl Furlán: "Inicialmente estaba previsto participar en el Campeonato Mundial, pero el formato cambió y ahora será un evento internacional en las mismas fechas y sede en Roma, Italia. Aunque cambió el nombre del evento, sigue siendo una competencia de alto nivel con atletas de varios países. En mi caso, continúo con la preparación al 100 %, enfocado en representar a Guatemala de la mejor manera posible".
¿Cuál es tu mayor reto en la preparación para participar en un evento internacional?
Furlán: "Uno de los mayores retos para un atleta de calistenia en este tipo de eventos internacionales es el acceso a recursos. La preparación requiere entrenamiento especializado, recuperación, alimentación adecuada y apoyo económico para cubrir viajes y logística. Aun así, en Guatemala hay mucho talento y seguimos trabajando fuerte para competir al más alto nivel".
Háblanos de tu historial como atleta de esta disciplina deportiva
Raúl Furlán: "Llevo más de 5 años dedicándome a la calistenia competitiva. He sido campeón nacional en distintas modalidades y recientemente logré títulos a nivel centroamericano en streetlifting y endurance. También he establecido récords regionales en la categoría -66 kg y he logrado posicionarme dentro del top 5 del mundo de forma no oficial en la modalidad streetlifting classic. Actualmente, me preparo para representar a Guatemala en competencias internacionales este año, incluyendo el evento en Roma".
¿Qué tipo de apoyo le pides a la población guatemalteca y a tus seguidores?
Furlán: "Principalmente invito a la población guatemalteca y a quienes deseen apoyar el deporte nacional a sumarse a este proceso. Estamos realizando distintas actividades para recaudar fondos rumbo a la competencia en Roma, y cualquier apoyo económico, patrocinio o difusión del proyecto representa un aporte muy importante para poder seguir representando a Guatemala a nivel internacional".