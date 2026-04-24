 Encuentro de primer nivel: Lester Martínez y Erick Barrondo
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Un encuentro de primer nivel: Lester Martínez y Erick Barrondo

Asimismo, el boxeador nacional y campeón interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo presentó su cinturón en el Parque Nacional Tikal.

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Lester Martínez y Erick Barrondo comparten sus experiencias como atletas de alto nivel
Lester Martínez y Erick Barrondo comparten sus experiencias como atletas de alto nivel / FOTO: Captura de video

Mediante una actividad comercial fue posible que dos grandes figuras del deporte guatemalteco, el boxeador Lester Martínez y el marchista Erick Barrondo, compartieran sus experiencias, e incluso, intercambiaran sus logros más importantes, que dieron al país satisfacción total: Cinturón del campeonato interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la medalla de plata olímpica.  

Dentro del conversatorio brindado a un grupo de trabajadores, Lester Martínez expresó: "En ese momento (pelea ante Immanuwel Aleem) lo que pasaba por mi mente era algo por lo que había esperado, trabajado y preparado durante 18 años".

Continuó: "¿Será que Guatemala lo está viendo? ¿Cuántas personas lo estarán viendo? Simplemente agradecí a Dios".

Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencial

La Orden Presidencial reconoce a Lester Martínez como símbolo de lucha y orgullo nacional: “Este título nos abre puertas a cosas más grandes”, afirmó el pugilista.

El abrazo de dos exitosos

El momento cúspide de la actividad fue cuando en el escenario principal coincidieron el boxeador Lester Martínez y el marchista Erick Barrondo. Uno llevaba en sus manos el cinturón que lo acredita como campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo y el otro la medalla de plata olímpica conseguida durante los Juegos Olímpicos Londres 2012.

Ambos se saludaron efusivamente, como si se conocieran de toda la vida. La amabilidad de ambos fue aplaudida por los asistentes. Posteriormente, los dos deportistas guatemaltecos intercambiaron sus logros.

Lester Martínez leyó lo que dice la medalla olímpica de Barrondo, y Erick se colocó el cinturón al hombro, dejando unas imágenes imborrables para los amantes al deporte nacional.

Lester Martínez presenta titulo a Tikal

Mediante sus redes sociales, Lester Martínez publicó el encuentro con Erick Barrondo, además, hizo una publicación fotográfica donde presentó su título en el Parque Nacional Tikal, la ciudad antigua de los mayas.

"Desde Petén para el mundo, uno de sangre maya en su tierra Tikal", fue el mensaje que acompañó el combo fotográfico de cinco imágenes.

Cuatro fotografías muestran a Lester Martínez con su cinturón ganado el pasado 21 de marzo ante Immanuwel Aleem, mismo que le dio la etiqueta de campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, peso supermediano; y al fondo el Templo I o Templo del Gran Jaguar.

Y una quinta fotografía, se tiene a Lester Martínez observando la selva petenera con su cinturón en elevación donde se muestra la belleza de Petén y el título ganado en Estados Unidos.

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