 Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencial
Deportes

Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencial

La Orden Presidencial reconoce a Lester Martínez como símbolo de lucha y orgullo nacional: "Este título nos abre puertas a cosas más grandes", afirmó el pugilista.

Compartir:
Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencial - Omar Solís
Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencial / FOTO: Omar Solís

El boxeador guatemalteco Lester Martínez vivió un momento que trasciende lo deportivo y se inscribe en la historia reciente del país. Luego de su hazaña del pasado 21 de marzo, cuando se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo para Guatemala, el pugilista fue distinguido con la Orden Presidencial, uno de los máximos reconocimientos que otorga el Estado. La condecoración simboliza no solo su éxito en el ring, sino también el orgullo colectivo de una nación que encuentra en su figura un motivo de inspiración.

El acto se celebró en el emblemático Palacio Nacional de la Cultura, específicamente en el Patio de la Paz, un escenario cargado de historia y simbolismo. Allí, el presidente Bernardo Arévalo entregó personalmente la distinción a Martínez, destacando no solo su logro deportivo, sino el impacto positivo que ha generado en todo el país. La ceremonia reflejó el respaldo institucional al deporte como motor de desarrollo y orgullo nacional.

Lester Martínez, orgullo guatemalteco

Más allá del protocolo, la entrega de la Orden Presidencial evidencia el compromiso del gobierno de Arévalo con los atletas que representan dignamente a Guatemala en el ámbito internacional. Durante su intervención, el mandatario subrayó el origen y la determinación del campeón: "Lester nació en un territorio que produce gente luchadora, él ha tenido disciplina y constancia (...) tomó una decisión valiente, ya que con confianza en su propio talento y con convicción dejó el boxeo amateur y se convirtió en un boxeador profesional, en donde se mantiene invicto".

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente solemne y profundamente emotivo. Acompañado de su familia y equipo de trabajo, Martínez no ocultó la emoción al recibir la medalla y el diploma que oficializan la condecoración. Sus gestos reflejaban el peso de un camino lleno de sacrificios, disciplina y perseverancia. Originario de Melchor de Mencos, Petén, y criado en San Benito, el boxeador mantiene un récord invicto de 20 victorias, 16 de ellas por la vía del nocaut, cifras que respaldan su ascenso como una de las figuras más destacadas del boxeo internacional.

Al tomar la palabra, Martínez mostró cercanía y humildad. "Me acaban de decir que también tenía que dar un discurso", expresó entre sonrisas. Luego agregó: "Siempre es un gusto poder estar con las personas que creyeron en ti. Este bendito título nos da la oportunidad hacia cosas más grandes, solo me queda que decir muchas gracias presidente y vicepresidenta por su apoyo". Además, hizo un reconocimiento a sus compatriotas: "Así como yo, hay más chapines rompiéndose el lomo para sacar adelante en el país, no solo en el deporte, sino que también en la vida cotidiana, en la salud, en muchas cosas".

El campeón también proyectó su ambición hacia el futuro y dejó un mensaje de motivación. "Guatemala tiene campeón mundial interino y les digo que pronto Guatemala tendrá un campeón mundial absoluto y después Guatemala tendrá un campeón mundial indiscutido en las 168 libras", afirmó con convicción. Asimismo, envió un mensaje directo a la población: "Crean en ustedes mismos, las palabras tienen poder, yo siempre decía que iba a ser campeón mundial... si vamos a hacer algo para bien de nosotros o para los demás, vamos a hacerlo con fe y que su fe sea más grande que sus miedos, arriba Guate y gracias por todo el cariño".

Finalmente, Martínez compartió uno de sus mayores anhelos personales: "También quería aprovechar esta oportunidad para decir que uno de mis sueños es ver a una Guatemala feliz, a una Guatemala mejor, y que nuestro país también sea envidiable como lo es El Salvador". Al concluir la ceremonia, reiteró su gratitud ante los medios: "Me siento muy feliz, esto nos motiva a seguir adelante y muchas gracias a todos por su apoyo y cariño". 

Foto embed
Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencial - Omar Solís

En Portada

Aspirantes a fiscal general impugnan evaluaciones y buscan seguir en el procesot
Nacionales

Aspirantes a fiscal general impugnan evaluaciones y buscan seguir en el proceso

05:39 PM, Abr 16
Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negociost
Nacionales

Embajada de EE. UU. oficializa llegada de nuevo Encargado de Negocios

12:02 PM, Abr 16
OEA advierte que el mérito debe prevalecer en la elección de fiscal en Guatemalat
Nacionales

OEA advierte que el mérito debe prevalecer en la elección de fiscal en Guatemala

01:52 PM, Abr 16
Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencialt
Deportes

Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencial

08:12 PM, Abr 16
Deportivo Mixco primer clasificado a cuartos de finalt
Deportes

Deportivo Mixco primer clasificado a cuartos de final

07:31 PM, Abr 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalLiga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Seguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos