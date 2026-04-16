Lester Martínez es condecorado con la Orden Presidencial

El boxeador guatemalteco Lester Martínez vivió un momento que trasciende lo deportivo y se inscribe en la historia reciente del país. Luego de su hazaña del pasado 21 de marzo, cuando se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo para Guatemala, el pugilista fue distinguido con la Orden Presidencial, uno de los máximos reconocimientos que otorga el Estado. La condecoración simboliza no solo su éxito en el ring, sino también el orgullo colectivo de una nación que encuentra en su figura un motivo de inspiración.
El acto se celebró en el emblemático Palacio Nacional de la Cultura, específicamente en el Patio de la Paz, un escenario cargado de historia y simbolismo. Allí, el presidente Bernardo Arévalo entregó personalmente la distinción a Martínez, destacando no solo su logro deportivo, sino el impacto positivo que ha generado en todo el país. La ceremonia reflejó el respaldo institucional al deporte como motor de desarrollo y orgullo nacional.
Lester Martínez, orgullo guatemalteco
Más allá del protocolo, la entrega de la Orden Presidencial evidencia el compromiso del gobierno de Arévalo con los atletas que representan dignamente a Guatemala en el ámbito internacional. Durante su intervención, el mandatario subrayó el origen y la determinación del campeón: "Lester nació en un territorio que produce gente luchadora, él ha tenido disciplina y constancia (...) tomó una decisión valiente, ya que con confianza en su propio talento y con convicción dejó el boxeo amateur y se convirtió en un boxeador profesional, en donde se mantiene invicto".
La ceremonia estuvo marcada por un ambiente solemne y profundamente emotivo. Acompañado de su familia y equipo de trabajo, Martínez no ocultó la emoción al recibir la medalla y el diploma que oficializan la condecoración. Sus gestos reflejaban el peso de un camino lleno de sacrificios, disciplina y perseverancia. Originario de Melchor de Mencos, Petén, y criado en San Benito, el boxeador mantiene un récord invicto de 20 victorias, 16 de ellas por la vía del nocaut, cifras que respaldan su ascenso como una de las figuras más destacadas del boxeo internacional.
Al tomar la palabra, Martínez mostró cercanía y humildad. "Me acaban de decir que también tenía que dar un discurso", expresó entre sonrisas. Luego agregó: "Siempre es un gusto poder estar con las personas que creyeron en ti. Este bendito título nos da la oportunidad hacia cosas más grandes, solo me queda que decir muchas gracias presidente y vicepresidenta por su apoyo". Además, hizo un reconocimiento a sus compatriotas: "Así como yo, hay más chapines rompiéndose el lomo para sacar adelante en el país, no solo en el deporte, sino que también en la vida cotidiana, en la salud, en muchas cosas".
El campeón también proyectó su ambición hacia el futuro y dejó un mensaje de motivación. "Guatemala tiene campeón mundial interino y les digo que pronto Guatemala tendrá un campeón mundial absoluto y después Guatemala tendrá un campeón mundial indiscutido en las 168 libras", afirmó con convicción. Asimismo, envió un mensaje directo a la población: "Crean en ustedes mismos, las palabras tienen poder, yo siempre decía que iba a ser campeón mundial... si vamos a hacer algo para bien de nosotros o para los demás, vamos a hacerlo con fe y que su fe sea más grande que sus miedos, arriba Guate y gracias por todo el cariño".
Finalmente, Martínez compartió uno de sus mayores anhelos personales: "También quería aprovechar esta oportunidad para decir que uno de mis sueños es ver a una Guatemala feliz, a una Guatemala mejor, y que nuestro país también sea envidiable como lo es El Salvador". Al concluir la ceremonia, reiteró su gratitud ante los medios: "Me siento muy feliz, esto nos motiva a seguir adelante y muchas gracias a todos por su apoyo y cariño".