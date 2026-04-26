Sebastián Sawe impone nuevo récord mundial en maratón

El atletismo mundial vivió una jornada histórica en el maratón de Maratón de Londres, donde el keniano Sabastian Sawe firmó una actuación sin precedentes al detener el cronómetro en 1:59:30. Con este registro, Sawe no solo se adjudicó la victoria, sino que se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en una competición oficial, marcando un antes y un después en la historia de la prueba.
La carrera se desarrolló con gran intensidad desde los primeros kilómetros, con un grupo de élite integrado por figuras como Yomif Kejelcha, Jacob Kiplimo y el campeón olímpico Tamirat Tola. Sin embargo, fue a partir del kilómetro 30 cuando Sawe y Kejelcha lograron despegarse del resto, protagonizando un duelo vibrante que mantuvo en vilo a los espectadores hasta los últimos metros.
Nuevo récord mundial en maratón
En el tramo final, Sawe demostró su fortaleza física y mental al lanzar un ataque decisivo a falta de un kilómetro, dejando atrás a Kejelcha y cruzando la meta en solitario. El etíope finalizó segundo con un tiempo de 1:59:41, estableciendo además un nuevo récord nacional y el mejor debut en maratón de la historia, mientras que Kiplimo completó el podio con 2:00:28, también récord para Uganda. La marca de Sawe supera el anterior registro mundial de su compatriota Kelvin Kiptum (2:00:35), logrado en 2023, consolidando así un avance significativo en la evolución de la disciplina.
La jornada en Londres fue aún más memorable gracias a la victoria de la etíope Tigst Assefa, quien también brilló al imponer un nuevo récord mundial femenino con un tiempo de 2:15:41. Bajo condiciones climáticas ideales y ante miles de aficionados que llenaron las calles de la capital británica, el evento reafirmó su estatus como una de las citas más emblemáticas del calendario atlético, dejando imágenes imborrables y hazañas que quedarán grabadas en la historia del deporte.