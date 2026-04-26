 Sebastián Sawe impone nuevo récord mundial en maratón
Deportes

El keniano Sebastián Sawe impone nuevo récord mundial en maratón

Sabastian Sawe hizo historia al firmar 1:59:30 en Londres, convirtiéndose en el primer atleta en bajar de las dos horas en un maratón oficial.

Compartir:
El keniano Sebastián Sawe impone nuevo récord mundial en maratón - EFE
El keniano Sebastián Sawe impone nuevo récord mundial en maratón / FOTO: Agencia EFE

El atletismo mundial vivió una jornada histórica en el maratón de Maratón de Londres, donde el keniano Sabastian Sawe firmó una actuación sin precedentes al detener el cronómetro en 1:59:30. Con este registro, Sawe no solo se adjudicó la victoria, sino que se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en una competición oficial, marcando un antes y un después en la historia de la prueba.

La carrera se desarrolló con gran intensidad desde los primeros kilómetros, con un grupo de élite integrado por figuras como Yomif Kejelcha, Jacob Kiplimo y el campeón olímpico Tamirat Tola. Sin embargo, fue a partir del kilómetro 30 cuando Sawe y Kejelcha lograron despegarse del resto, protagonizando un duelo vibrante que mantuvo en vilo a los espectadores hasta los últimos metros.

Nuevo récord mundial en maratón

En el tramo final, Sawe demostró su fortaleza física y mental al lanzar un ataque decisivo a falta de un kilómetro, dejando atrás a Kejelcha y cruzando la meta en solitario. El etíope finalizó segundo con un tiempo de 1:59:41, estableciendo además un nuevo récord nacional y el mejor debut en maratón de la historia, mientras que Kiplimo completó el podio con 2:00:28, también récord para Uganda. La marca de Sawe supera el anterior registro mundial de su compatriota Kelvin Kiptum (2:00:35), logrado en 2023, consolidando así un avance significativo en la evolución de la disciplina.

La jornada en Londres fue aún más memorable gracias a la victoria de la etíope Tigst Assefa, quien también brilló al imponer un nuevo récord mundial femenino con un tiempo de 2:15:41. Bajo condiciones climáticas ideales y ante miles de aficionados que llenaron las calles de la capital británica, el evento reafirmó su estatus como una de las citas más emblemáticas del calendario atlético, dejando imágenes imborrables y hazañas que quedarán grabadas en la historia del deporte.

Foto embed
El keniano Sebastián Sawe impone nuevo récord mundial en maratón - Agencia EFE

En Portada

Subsidio a combustibles será obligatorio en todas las gasolineras de Guatemala t
Nacionales

Subsidio a combustibles será obligatorio en todas las gasolineras de Guatemala

08:54 AM, Abr 26
Gobierno de Guatemala se pronuncia tras ataque terrorista en Colombiat
Nacionales

Gobierno de Guatemala se pronuncia tras ataque terrorista en Colombia

07:39 AM, Abr 26
Ataque armado en zona 1 deja dos heridos de gravedad dentro de un picopt
Nacionales

Ataque armado en zona 1 deja dos heridos de gravedad dentro de un picop

07:23 AM, Abr 26
¿Quién es el lobo solitario sospechoso del supuesto intento de tiroteo en la cena de Trump?t
Internacionales

¿Quién es el "lobo solitario" sospechoso del supuesto intento de tiroteo en la cena de Trump?

06:43 AM, Abr 26
El keniano Sebastián Sawe impone nuevo récord mundial en maratónt
Deportes

El keniano Sebastián Sawe impone nuevo récord mundial en maratón

09:01 AM, Abr 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol Guatemaltecoredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos